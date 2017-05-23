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北藝中心再流標 北市文化局長：我就辭職

2017-05-23  14:40

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北藝術中心因承包商理成營造倒閉，淪為「爛尾樓」？北藝中心歷經兩次招標，兩次都無廠商投標，導致流標。台北市議員何志偉今日在交通部門質詢時詢問文化局，北藝中心的S形玻璃，總金額達兩億多，現在卻裂得很兇，沒有下雨刮颱風時，還會滲水。

北市府目前初步方向是由捷運局先完成外牆工程，再由工務局接手空間配置及機電設備等工程。何志偉質疑，如果第三次流標，還是沒有人來投標，文化局如何負責？要怎麼辦？誰要負責？

文化局長鍾永豐回應，如果這次再沒有分包完成，他一定會自請處份，並會簽到市長室咎責，必要時他會辭職。

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  • 台北市議員何志偉（如圖）在交通部門質詢時詢問文化局北藝中心招標問題。（記者陳紜甄攝）

    台北市議員何志偉（如圖）在交通部門質詢時詢問文化局北藝中心招標問題。（記者陳紜甄攝）

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