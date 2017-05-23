政治阻台參與WHA 陳時中動怒：中國汙衊人的價值
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕台灣因中國阻撓未能出席世界衛生大會（WHA），台灣議案也在大會中被封殺，中國代表發言直說台灣「拒絕一中」就是不能出席的原因。衛福部長陳時中昨晚怒批，中國的作為是政治凌駕一切，「汙衊人的價值」，「連遮羞布都不戴」。陳時中感性打氣說，台灣面臨如此悲傷情境「不能退卻」，存口氣、有一天會看到光明未來。
WHA昨天在瑞士日內瓦開幕，台灣未能獲邀，支持台灣的友邦為我提案也遭中國阻撓封殺，最後沒有列入議程。赴日內瓦聲援台灣的台灣醫界聯盟與聯合國協進會等民間人士，昨晚舉行「台灣之夜」活動，邀請衛福部長陳時中與國際友人出席，互相交流同時彼此打氣。
陳時中致詞時慷慨氣憤，陳時中說，中國在大會辯論中「赤裸裸地講一中」，「說難聽是連遮布都不戴」。陳時中強調，全球防疫不能有缺口，事實上「缺口是在中國」，而台灣是「幫忙堵住缺口的人 」。而中國在健康殿堂用政治理由，把表現優秀的、號稱是同胞的台灣屏除在外，令他感到憤怒。
陳時中說，雖然中國是強權崛起，但歷史殷鑑不遠，強權崛起得快，但倒得也快，需要倚賴文化內涵才能維持。但世界看得很清楚，中國完全不把健康放在眼裡，呈現出一個「心中只有權力」的國家形象，難以讓人信賴。他更深深嘆口氣說，他今天心情激動不只是因為台灣而憤怒，而是站在「人的角度」感到憤怒，因為「人的價值被汙衊」。
陳時中不諱言，台灣內部對於中國有兩種聲音，一認為台灣是台灣、中國是中國，一是認為台灣與中國是兄弟之情，可是中國次在WHA的表現，「只是把雙方關係推得越來越遠」。
在大會中為台灣發言的友邦聖文森及格瑞納丁和帛琉，2名衛生部長布朗與羅伯茲昨晚也出席「台灣之夜」活動，陳時中對他們表達感謝，並說聖文森和帛琉，雖然權力不那麼強，卻可以站出來戰鬥，是重視人的價值，與中國形成強烈對比，他相當感動。
陳時中也對在場長期支持台灣參與世衛組織的民間友人們喊話說，在這樣令人悲傷的情境裡，台灣人「不能夠退卻」，因為大家對台灣未來看法是一致的，這時代要「比氣不能比力」。他呼籲大家把台灣「這口氣存下來」，和世界各地交朋友，努力為明年做準備。總有一天會看到光明的未來。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 《自由廣場》國道夜間免收費對不對？
- 安平水景公園BOT案 打造「文創飯店」
- 黃立成砸大錢 這樣寵女團
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
- 演唱會爆炸後 倫敦巴士站尋獲可疑包裹
- 犯嫌搶江蕙反咬被栽贓 檢建請院重判15年
- 古蹟活化 北科大91歲紅樓修復完工揭牌
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 2個月安胎假4天無診斷證明 老闆解僱孕婦敗訴
- 亞莉安娜遇恐怖爆炸 男友狀況外PO自嗨照
- 仁義潭蓄水雖止跌回升 水情依舊吃緊
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 壽山下軍事古道 年底修復重現
- 新鮮水果取代花生 林內「鳳梨」肉粽好呷
- 紐時爆中處死、監禁CIA線人 傳是中核總經理
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- 獲總統教育獎 陳姿鳳感謝單親媽
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 閃瞎了！楊丞琳臉書回應李榮浩1個字
- 老翁長期腰痛腿疼 竟是肺外結核作怪
- 棒球追夢人》NFL四分衛提博 小聯盟1A逐夢
- 西門町豪華影城老闆蔡政宏被毆 中檢起訴林秉豐等9人
- 鴿子當間諜？ 印度官方：疑似中國派來
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 全聯擅用吳念真照片 名嘴怒轟「把專業當免費」
- 摸一次不夠 再摸一次 色狼判拘40日
- 4年前流產 41歲OST女王喜產公主
- 反武荖坑設殯葬區 自救會抗議
- 大巨蛋調查3廉委 僅1人續任
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 彰化動物園區說明會濺血 農業處：絕無動員
- 陳松勇拒全身麻醉開刀 原因竟是...
- 女超人特訓 嗨如快樂營
- 疑憂鬱症發作 男子跳溪尋短
- 對俄洩露情報 川普辯稱未提以色列
- 游泳上岸突昏倒 10歲男童命危送醫
- 高中選秀過來人╱林承飛︰被當弟弟 還要更成熟
標題：政治阻台參與WHA 陳時中動怒：中國汙衊人的價值
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email