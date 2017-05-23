政治阻台參與WHA 陳時中動怒：中國汙衊人的價值

2017-05-23 14:29

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦23日報導〕台灣因中國阻撓未能出席世界衛生大會（WHA），台灣議案也在大會中被封殺，中國代表發言直說台灣「拒絕一中」就是不能出席的原因。衛福部長陳時中昨晚怒批，中國的作為是政治凌駕一切，「汙衊人的價值」，「連遮羞布都不戴」。陳時中感性打氣說，台灣面臨如此悲傷情境「不能退卻」，存口氣、有一天會看到光明未來。

WHA昨天在瑞士日內瓦開幕，台灣未能獲邀，支持台灣的友邦為我提案也遭中國阻撓封殺，最後沒有列入議程。赴日內瓦聲援台灣的台灣醫界聯盟與聯合國協進會等民間人士，昨晚舉行「台灣之夜」活動，邀請衛福部長陳時中與國際友人出席，互相交流同時彼此打氣。

陳時中致詞時慷慨氣憤，陳時中說，中國在大會辯論中「赤裸裸地講一中」，「說難聽是連遮布都不戴」。陳時中強調，全球防疫不能有缺口，事實上「缺口是在中國」，而台灣是「幫忙堵住缺口的人 」。而中國在健康殿堂用政治理由，把表現優秀的、號稱是同胞的台灣屏除在外，令他感到憤怒。

陳時中說，雖然中國是強權崛起，但歷史殷鑑不遠，強權崛起得快，但倒得也快，需要倚賴文化內涵才能維持。但世界看得很清楚，中國完全不把健康放在眼裡，呈現出一個「心中只有權力」的國家形象，難以讓人信賴。他更深深嘆口氣說，他今天心情激動不只是因為台灣而憤怒，而是站在「人的角度」感到憤怒，因為「人的價值被汙衊」。

陳時中不諱言，台灣內部對於中國有兩種聲音，一認為台灣是台灣、中國是中國，一是認為台灣與中國是兄弟之情，可是中國次在WHA的表現，「只是把雙方關係推得越來越遠」。

在大會中為台灣發言的友邦聖文森及格瑞納丁和帛琉，2名衛生部長布朗與羅伯茲昨晚也出席「台灣之夜」活動，陳時中對他們表達感謝，並說聖文森和帛琉，雖然權力不那麼強，卻可以站出來戰鬥，是重視人的價值，與中國形成強烈對比，他相當感動。

陳時中也對在場長期支持台灣參與世衛組織的民間友人們喊話說，在這樣令人悲傷的情境裡，台灣人「不能夠退卻」，因為大家對台灣未來看法是一致的，這時代要「比氣不能比力」。他呼籲大家把台灣「這口氣存下來」，和世界各地交朋友，努力為明年做準備。總有一天會看到光明的未來。

相關影音