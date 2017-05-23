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民調解可愛動物園區爭議？ 地方意見兩極

魏明谷打算用「民調」解動保争議，地方反應不一。（記者顏宏駿攝）

2017-05-23  14:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「520溪州公園可愛動物園區」說明會，爆發流血衝突，至今餘波盪漾！由於兩派意見對立，縣長魏明谷昨天在議會裁示由「民調決定」，今天引發地方兩極看法。

一名江姓民進黨員說，帶頭反對的都是民進黨的李俊諭、江熊一楓，而執政的也是民進黨，縣府連開個說明會都開不成，會後又有人被打到送醫，縣府的「招牌」的已被翻掉了，今天縣長竟然說「靠民調決定」，真是「滑天下之大稽」。

他說，如果反對者是國民黨「也就算了」，用「民調」是一種政治手段，但魏明谷無法為自己的政策去制約黨籍議員，以其縣長身份去跟縣民溝通協調，通通推給民調，「那我們選縣長幹嘛！」，乾脆「選一間民調公司來當縣長」。

他強調，今天問題出在「說明會沒辦就開工」，如今說明會要開了，卻有人從中阻撓，結果不只阻撓成功，還有支持縣府政策的人被打傷送醫，今不見縣府前去慰問傷者，還義正詞嚴地說「用民調解決爭議」，「這是無能者的藉口」。

但也有人支持民調解決問題，林姓民進黨員說，在溪州公園「設立可愛動物教育園區」已經造成兩造的對立，短時間無法彌平傷痕，再選址，又要花錢評估，不如用民調比較，如果民調通過建在溪州公園，大家都沒話說，如果民調拒絕建在溪州公園，那些動保團體也不要再干涉此事了。

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  • 魏明谷打算用「民調」解動保争議，地方反應不一。（記者顏宏駿攝）

    魏明谷打算用「民調」解動保争議，地方反應不一。（記者顏宏駿攝）

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