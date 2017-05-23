「我爸是講幹話之王」 蔡易餘怨遭媒體扭曲.....

2017-05-23 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委蔡啟芳向他的兒子、民進黨立委蔡易餘喊話，若他不把《赦免法》排入議程，就斷絕父子關係。蔡易餘今日出面回應時表示「我爸爸是講幹話之王」，引起許多話題。

不過，蔡易餘剛剛在臉書PO文表示：「講幹話絕對不是垃圾話也不是講氣話，各媒體你們這樣播出會扭曲我的原意！！」他還留言說：「『哇聽你在幹購』⋯這年頭，懂這句話的人少了⋯」讓網友們一頭霧水，並且開始討論起蔡易餘所謂的「幹話」究竟是什麼意思。

網友們留言：「幹話不是垃圾話，我要重修學分了」、「幹話就是，聽起來很有道理、但事實上有講等於沒講的東西，但又不完全等於廢話，因為你會想笑。」也有網友說，講「幹話」，是從「幹古」而來，誇大的意思，倒是沒有什麼不雅。