陳建仁：台灣不會停止爭取參與WHO
2017-05-23 13:42
〔記者鍾麗華／台北報導〕陳建仁副總統今日上午接見「加拿大國會議員訪問團」，代表政府與人民歡迎訪賓來台，並表示台灣不會停止爭取參與世界衛生組織，為全球的健康福祉做出貢獻，期盼加拿大繼續支持。
陳建仁特別感謝加拿大支持台灣參與世界衛生組織（WHO），尤其，今年初參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）及馬妍兒（Yonah Martin）曾在加拿大參議院為台灣參與世界衛生大會（WHA）仗義執言。
陳建仁強調，大家都知道，健康是基本人權，一旦政治介入，舉世皆輸。台灣不會停止爭取參與並為全球的健康福祉做出貢獻，期盼加拿大繼續支持台灣在這方面的努力。
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