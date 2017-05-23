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龍潭案被判11年 游錫堃丟跡證「阿扁應無罪」！

2017-05-23  14:12

〔即時新聞／綜合報導〕目前仍在保外就醫的前總統陳水扁，曾因龍潭案、二次金改元大併復華案等案纏身合併執行20年；針對龍潭購地案，前行政院長游錫堃認為，陳水扁應該無罪！

游錫堃在臉書上表示，陳水扁因龍潭案，以具「實質影響力說」被判11年有期徒刑，而被判「法定職權」之「實際核准者」的他卻無事。

游錫堃表示，依據憲法規定，行政院長為國家最高行政首長，龍潭案的「實際核准者」是游錫堃而非陳水扁，龍潭案之所有簽辦公文，既無陳水扁蓋章亦無其簽名，甚至他連看都未曾看過，卻被判11年徒刑，顯然嚴重違反常理。

游錫堃說，就「法定職權說」論，游錫堃是實際核准者，龍潭案如有違法應是他負責，就「實質影響力說」，陳水扁若確實影響核准者使之不法，陳水扁被判決有罪或能成理。

游錫堃認為，如今他既無不法亦無犯罪，顯示陳水扁雖具「實質影響力」，但未進行不法之影響，龍潭案不該判決陳水扁有罪。

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  • 針對龍潭購地案，前行政院長游錫堃認為，陳水扁應該無罪！（資料照，記者趙世勳攝）

    針對龍潭購地案，前行政院長游錫堃認為，陳水扁應該無罪！（資料照，記者趙世勳攝）

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