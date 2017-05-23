充實基層軍官 綠委提案延長尉官服役年限

民進黨立委王定宇（中）、羅致政（右）、蔡適應（左）等，提案修法延長尉級軍官服役年限。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-23 13:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為補足基層軍官尉級人力不足，隸屬於立法院外交及國防委員會的立委王定宇、羅致政及蔡適應，提案修《陸海空軍軍士官服役條例》，以延長尉官服役年限，並將尉官勤務加給從8000元拉高至與其他官兵一樣的1萬元，以提高留任意願。

立委王定宇表示，根據現行《陸海空軍軍士官服役條例》規定，上尉服役最大年限為15年，少尉與中尉則僅有10年，但國防戰力不只有武器，重點在於人的數量及品質，但目前基層軍官如排長、連長嚴重不足，會造成執行、傳達命令的軍官大量缺員、影響戰力。

王定宇表示，法律規定服役須滿20年才能享有退休給與，但尉官服役年限才15年，若升不上少校就要被強迫退伍，缺乏留任誘因，許多人寧可去當士官長，才能服役到20年，國軍志願役人力編現比標準為77%，但整體尉官仍有7%、約1482員缺額，編現比嚴重不足。

立委羅致政指出，募兵助推動兵員出現短缺，最大部分在於尉級軍官不足，因其服役年限說短不短，卻又不夠長，且目前勤務加給從將、校、兵都是1萬元，但目前僅有尉級是8000元，此部分應一致化為1萬元，再加上月退俸的誘因，以修法來健全募兵制的推動。

立委蔡適應表示，若能適度增加尉級軍官服役年限，讓基層軍官留在部隊的時間延長，並可實質領到退休俸，不必因此擔心投入軍旅生涯後的生涯規劃，才且部隊有考評制度，能自然態除不適任者，不會因此影響軍中升遷管道。