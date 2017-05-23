誰讓「中華民國」失蹤？ 郝明義：是「他」首開紀錄

前總統府國策顧問郝明義。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-23 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果20日晚間出爐，前副總統吳敦義大獲全勝，中國最高領導人習近平循例致電道賀，但吳敦義回覆時卻只提「九二共識」，未提「一中各表」，也讓外界出現質疑的聲浪。前民進黨立委林濁水也在臉書批評，吳敦義的覆電中「中華民國」都失蹤了，一中各表是要怎麼表？而前總統府國策顧問郝明義更指出，首開此紀錄的就是前總統馬英九。

吳敦義當選國民黨主席，習近平也發賀電道賀，在內文上，習近平「堅持『九二共識』、堅定反對『台獨』」，而吳敦義回覆則是「持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化」。

林濁水指出吳敦義覆電上最後標明的日期是「106（2017）年5月20日」，他批「106前面的『中華民國』怎麼失蹤了？中華民國都失蹤了，怎麼表啊？」，郝明義則指出，將「中華民國」失蹤的首開紀錄者是前總統馬英九，之後國民黨主席朱立倫、洪秀柱等人給中國的電郵上，「中華民國」都失蹤了，所以吳敦義也不過有樣學樣。

郝明義表示，之前看馬英九政府的官員到中國去，發言中避「中華民國」如涉雷區，原本以為是他們自覺到人家地盤，當面不願或不敢「失禮」，現在看這些國民黨主席連從台北發一封正式的信，都從一開始就把「中華民國」變失蹤，那還真的是不能不令人好奇他們講的「一中各表」是表到哪裡去？