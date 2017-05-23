| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雷雨胞發展 山區、東部注意午後雷陣雨！
 首頁 > 政治

誰讓「中華民國」失蹤？ 郝明義：是「他」首開紀錄

前總統府國策顧問郝明義。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-23  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果20日晚間出爐，前副總統吳敦義大獲全勝，中國最高領導人習近平循例致電道賀，但吳敦義回覆時卻只提「九二共識」，未提「一中各表」，也讓外界出現質疑的聲浪。前民進黨立委林濁水也在臉書批評，吳敦義的覆電中「中華民國」都失蹤了，一中各表是要怎麼表？而前總統府國策顧問郝明義更指出，首開此紀錄的就是前總統馬英九。

吳敦義當選國民黨主席，習近平也發賀電道賀，在內文上，習近平「堅持『九二共識』、堅定反對『台獨』」，而吳敦義回覆則是「持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化」。

林濁水指出吳敦義覆電上最後標明的日期是「106（2017）年5月20日」，他批「106前面的『中華民國』怎麼失蹤了？中華民國都失蹤了，怎麼表啊？」，郝明義則指出，將「中華民國」失蹤的首開紀錄者是前總統馬英九，之後國民黨主席朱立倫、洪秀柱等人給中國的電郵上，「中華民國」都失蹤了，所以吳敦義也不過有樣學樣。

郝明義表示，之前看馬英九政府的官員到中國去，發言中避「中華民國」如涉雷區，原本以為是他們自覺到人家地盤，當面不願或不敢「失禮」，現在看這些國民黨主席連從台北發一封正式的信，都從一開始就把「中華民國」變失蹤，那還真的是不能不令人好奇他們講的「一中各表」是表到哪裡去？

廣告
  • 郝明義指出將「中華民國」失蹤首開紀錄者是前總統馬英九。（圖擷自「郝明義Rex How」臉書）

    郝明義指出將「中華民國」失蹤首開紀錄者是前總統馬英九。（圖擷自「郝明義Rex How」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華民國 吳敦義 失蹤 郝明義 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：誰讓「中華民國」失蹤？ 郝明義：是「他」首開紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.