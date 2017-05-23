政治人物好感度藍營最高 侯友宜下一步......

2017-05-23 12:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕新台灣國策智庫昨發布針對六都民眾對政治人物的好感度民調，結果由高雄市長陳菊拿下施政滿意度、好感度雙冠王，其中藍營政治人物滿意度最高的是新北市副市長侯友宜，甚至高過新北市長朱立倫與甫當選國民黨主席的吳敦義，侯友宜今受訪時表示「唉呀，我都沒有看欸！」更表示自己現在一心就是希望新北校園空盤運動要做好。

新台灣國策智庫昨召開「主要政治人物好感度民調」趨勢調查記者會，在主要政治人物的好感度方面，陳菊以58.1％居冠，其次是台南市長賴清德的56.3％、第三是台中市長林佳龍50.5％，再來才是柯文哲50.1％。

特別的是，國民黨政治人物中，侯友宜異軍突起，44.7％名列好感度第5名，朱立倫以41.8％排第6，兩人都高過現任總統蔡英文，新任國民黨主席吳敦義。

侯友宜今上午出席林口興福國小校園午餐空盤運動零剩食活動，會後受訪時被問及民調議題，侯友宜先是說自己都沒在看，當媒體再追問位居藍營好感度冠軍，是否有意參選2018市長選舉，回應民眾期待？侯友宜打趣地說現在一心最想做的是「小朋友不要辜負我的期待，空盤運動要做好」，希望小朋友有這個觀念，午餐都吃光光，這是他在工作上應盡的責任。