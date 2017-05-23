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政治人物好感度藍營最高 侯友宜下一步......

2017-05-23  12:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕新台灣國策智庫昨發布針對六都民眾對政治人物的好感度民調，結果由高雄市長陳菊拿下施政滿意度、好感度雙冠王，其中藍營政治人物滿意度最高的是新北市副市長侯友宜，甚至高過新北市長朱立倫與甫當選國民黨主席的吳敦義，侯友宜今受訪時表示「唉呀，我都沒有看欸！」更表示自己現在一心就是希望新北校園空盤運動要做好。

新台灣國策智庫昨召開「主要政治人物好感度民調」趨勢調查記者會，在主要政治人物的好感度方面，陳菊以58.1％居冠，其次是台南市長賴清德的56.3％、第三是台中市長林佳龍50.5％，再來才是柯文哲50.1％。

特別的是，國民黨政治人物中，侯友宜異軍突起，44.7％名列好感度第5名，朱立倫以41.8％排第6，兩人都高過現任總統蔡英文，新任國民黨主席吳敦義。

侯友宜今上午出席林口興福國小校園午餐空盤運動零剩食活動，會後受訪時被問及民調議題，侯友宜先是說自己都沒在看，當媒體再追問位居藍營好感度冠軍，是否有意參選2018市長選舉，回應民眾期待？侯友宜打趣地說現在一心最想做的是「小朋友不要辜負我的期待，空盤運動要做好」，希望小朋友有這個觀念，午餐都吃光光，這是他在工作上應盡的責任。

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  • 新北市副市長侯友宜今午出席林口興福國小校園午餐空盤運動零剩食活動，與小朋友共用營養午餐，開心聊天。（記者葉冠妤攝）

    新北市副市長侯友宜今午出席林口興福國小校園午餐空盤運動零剩食活動，與小朋友共用營養午餐，開心聊天。（記者葉冠妤攝）

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