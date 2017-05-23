WHA未列入我參與議程 蔡英文：健康不應有除非的前提
2017-05-23 12:34
英文總統今天透過臉書表示，「健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非。」（記者黃耀徵攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）已於22日開議，台灣不僅未能獲邀參與，我11友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」案，經過辯論後也因中國反對而未能列入議程。不過，除了友邦外，美國、德國、澳洲與布吉納法索等國也在大會發言支持台灣參與WHA。
蔡英文總統今天透過臉書表示，「健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非。」感謝友邦及世界各國的朋友對台灣的支持，我們能夠為世界的公衛防疫網做出更多貢獻，更不該被排除在全球防疫體系之外。
蔡英文說，現在由衛福部長陳時中領軍世衛行動團，以及民間的宣達團，正在日內瓦前線打拚，請大家多多關注，一起為台灣加油！她在臉書最後的主題標籤寫下，「台灣需要WHO、WHO也需要台灣」。
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