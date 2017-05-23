立院再空轉 綠批藍杯葛 藍斥「含血噴人」
2017-05-23 11:59
立法院院會今日再度陷入空轉，議場內依然空蕩蕩。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會今入再度空轉，民進黨團為此痛斥國民黨團「自己反對自己」杯葛意識；國民黨團則駁斥民進黨「含血噴人」，綠委自己唱「空城計」，反倒指責在議場守候的在野黨立委，還牽拖國民黨黨主席選舉，既沒知識也沒常識。
民進黨團稍早為立法院院會空轉一事，召開記者會痛批國民黨團再度「自己反對自己的提案」，並質疑國民黨黨主席選舉已結束，怎還繼續無意義杯葛立法院議事，並呼籲新任黨主席吳敦義出面整合黨中央與黨團意見。
國民黨團發布新聞稿指出，執政黨立委無端指控國民黨團，是「含血噴人」，且綠委自己唱「空城計」，不好好待在議場開會，反倒指責守在議場的在野黨立委，簡直是「寬以待己，嚴以律人」。
國民黨團新聞稿表示，本週院會已通過228案報告事項，並非一事無成，執政黨自己無新意識反而牽拖國民黨主席選舉，既沒知識也沒常識，一昧推卸執政黨自身該負的責任，且耗費心力「監督在野黨」，如此真是可笑又可悲。
黨團書記長王育敏痛批，執政黨有多數優勢，大可表決處理在野黨提案，但民進黨團自己不想開會，就隨便找藉口中止院會進行，然後綠委們都跑光光，只留下在野黨立委守著空蕩蕩的議場，其無心開會的企圖顯露無遺。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 蔡啟芳嗆「斷絕父子關係」 蔡易餘：我爸是講幹話之王
- 亞莉安娜演唱會爆炸 外交部：目前無台人傷亡
- 「嘟嘟房」爆違法經營 北市43處停車場沒登記
- 衛福部前往日內瓦宣傳 林全：謝謝你們替台灣發聲
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 尿尿小童雕像 嘉市議員：缺乏在地連結
- 老婆的反擊？ 川普被妻拒牽手
- 郭強生／晚春與秋暮
- NBA》談轉隊至勇士 杜蘭特：百分之百對的決定
- 證明脖子遭架刀施暴 江蕙苦勸犯嫌：認罪吧！
- 智邦旗下雲炬網路 參展新加坡通訊展傳佳績
- 大巨蛋評定書 遠雄： 營建署認可後送審
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…
- 彭斯演講 反川普畢業生集體離席
- 閃瞎了！楊丞琳臉書回應李榮浩1個字
- 不捨！成軍7年的SISTAR也要解散了 月底新單曲成團體告別作
- 搶U18組訓權 玉山盃今開戰
- 猛男青瓜護膚當「閨密」 準新娘hi翻天
- 照片遭擅用！吳念真無辜搶了全聯先生飯碗
- 紐時爆中處死、監禁CIA線人 傳是中核總經理
- 台股開盤下跌2.65點 報9994.61點
- 〈愛情塔羅占卜〉神啊 為何我脫不了單?
- 避開城岸遺跡…淡海輕軌一期可望明年通車
- 自閉女畫說內心世界 獲總統教育獎
- 李伊也報銷 馬刺空前危機
- 提案修勞基法 綠委︰休息日加班 核實算工時
- 狂打110 男子無錢繳罰鍰關3天
- 限縮冷凍商採購首日 豬價現跌5元
- 巡警瓦解跨國運毒集團 金主、首謀成擒
- 端午連假往返宜蘭 首都客運保證20分鐘內搭到車
- 證交所︰陽明今恢復融資券交易
- 住五子命案凶宅染怪病？ 前警局長透露真相...
- 炎亞綸做這些事 贏得日本師奶心
- 遊戲股王狂飆 大宇資股價續漲7％
- 台股早盤再上萬點
- 計次全改計時？交通局：周轉率逾8成才改
- NBA》勇士橫掃馬刺 季後賽12連勝創紀錄
- 英國首相譴責「駭人恐攻」 競選活動暫停
- 韓職》韓捕又想騙好球 再登上大聯盟官網（影音）
- 吳敦義稱同婚「毛骨悚然」 這件事明天要宣布！
- 考古、偵探… 新北逾千梯次暑期育樂營即起報名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立院再空轉 綠批藍杯葛 藍斥「含血噴人」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分