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立院再空轉 綠批藍杯葛 藍斥「含血噴人」

立法院院會今日再度陷入空轉，議場內依然空蕩蕩。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-23  11:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會今入再度空轉，民進黨團為此痛斥國民黨團「自己反對自己」杯葛意識；國民黨團則駁斥民進黨「含血噴人」，綠委自己唱「空城計」，反倒指責在議場守候的在野黨立委，還牽拖國民黨黨主席選舉，既沒知識也沒常識。

民進黨團稍早為立法院院會空轉一事，召開記者會痛批國民黨團再度「自己反對自己的提案」，並質疑國民黨黨主席選舉已結束，怎還繼續無意義杯葛立法院議事，並呼籲新任黨主席吳敦義出面整合黨中央與黨團意見。

國民黨團發布新聞稿指出，執政黨立委無端指控國民黨團，是「含血噴人」，且綠委自己唱「空城計」，不好好待在議場開會，反倒指責守在議場的在野黨立委，簡直是「寬以待己，嚴以律人」。

國民黨團新聞稿表示，本週院會已通過228案報告事項，並非一事無成，執政黨自己無新意識反而牽拖國民黨主席選舉，既沒知識也沒常識，一昧推卸執政黨自身該負的責任，且耗費心力「監督在野黨」，如此真是可笑又可悲。

黨團書記長王育敏痛批，執政黨有多數優勢，大可表決處理在野黨提案，但民進黨團自己不想開會，就隨便找藉口中止院會進行，然後綠委們都跑光光，只留下在野黨立委守著空蕩蕩的議場，其無心開會的企圖顯露無遺。

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