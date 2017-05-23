| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雷雨胞發展 山區、東部注意午後雷陣雨！
 首頁 > 政治

遊覽車9/1起全面強制加裝GPS

2017-05-23  12:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公告已修正汽車運輸業管理規則第19條之2與第19條之4，除推動遊覽車客運業車輛全面裝置具有全球衛星定位系統功能設備，期望以科學化管理方式強化行車安全外；還要將營業大客車業者駕駛應符合勞動基準法等工作時間規定的文字，明訂於汽車運輸業管理規則當中，避免外界誤解駕駛僅須符合駕車時間規定。

交通部表示，鑒於遊覽車客運業營運車輛裝設GPS已屬部分執行中的制度，應有擴大適用及提升於法規命令中統一規定的必要性，為加強保障消費者安全及落實控管遊覽車駕駛人駕駛時間，所以才要求遊覽車須全面加裝GPS設備。

遊覽車客運業車輛全面加裝GPS功能設備後，須具備監控行駛中車輛的車號、即時位置、車輛速度、行駛時間等，還要有歷史軌跡查詢、異常狀態回報、統計分析資料及即時預警等功能；另應依公路主管機關管理需要，提供車輛動態資訊介接至指定資訊平台，以提高對遊覽車營運車輛的掌控及行車安全，且儲存資料並應保存至少1年，供公路主管機關檢查。若業者未遵守相關規定，可依照公路法第77條，處9000至9萬元罰鍰。

廣告
  • 遊覽車9/1起全面強制加裝GPS。示意圖（資料照）

    遊覽車9/1起全面強制加裝GPS。示意圖（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： GPS
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：遊覽車9/1起全面強制加裝GPS


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.