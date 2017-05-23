擔心民視遭赤化 股東NCC前陳情抗議
擔心「民視」國家主權公器遭赤化，一群自稱是民視股東與多個民間團體代表，今天上午在NCC前陳情，呼籲NCC應以公權力清查中資介入民視收購股權爭端案。（記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕擔心「民視」國家主權公器遭赤化，一群自稱是民視股東的民眾與建國黨、中華國家法治改造促進會等多個民間團體，今天上午在國家通訊傳播委員會（NCC）前陳情，呼籲NCC應以公權力清查中資介入民視收購股權爭端案，陳情群眾在高喊「用血汗捍衛民視、維護民視尊嚴」後遞交陳情書。
NCC對此表示，股權轉移涉及公司治理，NCC原本就會依照電視台營運計畫進行監理，而民視近期也將屆期申請換照，NCC也會重新審視其股權結構。
建國黨代表古文發表示，過去民視股東用血淚建立民視，而民視總經理王明玉，宣稱有些股東已經被紅色資金所購買，既然民視號稱是台灣的眼睛，NCC既是傳播媒體主管機關，應以公權力來追出事實，讓民視可以在台灣或是世界平台裡，擁有真正的新聞價值。
古文發也表示，至於股民所受到的冤屈，NCC也應該努力捍衛股東權益，雖然民視藉由公司法來躲避監督，但NCC身為主管機關，應該要好好的監督。
自稱是民視小股東的紀天文表示，今天站出來只是希望藉由股東的力量，集中股權，來捍衛民視的尊嚴，不容許用血汗建立的民視被赤化，請求NCC扮演好監督的角色。
言論自由聯盟主席蕭忠漢表示，今年4月7日，蔡總統宣布今年是言論自由元年，但是民視一再傳聞會有中資介入，基於媒體不但是第四權、也是公共財，不容許中資介入，這是各國媒體一致的立場，更何況是非常本土化的民視，更不容許任何外來政權勢力入侵，台灣人的聲音、主權都應該由台灣人來捍衛，希望NCC要強勢介入，不容許中資進入台灣媒體。
紀天文說，民視成立與其他無線老三台非常不同，目前也唯有民視還維持創立時「天聽自我民聽、天視自我民視」為民眾發聲精神，如果被其他人以不正當手段取得，擔心未來民視將 失去創台精神。
紀天文說，這次股東大會的開會通知，已經有專人拿紀念品挨家挨戶蒐集，這是過去從來沒有的情形，背後動機令人起疑，加上王明玉不斷表示，民視有可能被赤化，所以才會發起這次活動。
建國黨代表古文發（左三二）、民視股東紀天文（左二）、遞交陳情書，由NCC電台監理科長林大景（左一）代表接受。 （記者陳炳宏攝）
擔心民視遭赤化，民視股東紀天文（右）、與建國黨代表古文發（左）NCC前陳情抗議。（記者陳炳宏攝）
民視股東與民間團體今天早上遞交的陳情書內容。（NCC提供）
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