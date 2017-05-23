| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雷雨胞發展 山區、東部注意午後雷陣雨！
 首頁 > 政治

「嘟嘟房」爆違法經營 北市43處停車場沒登記

有媒體報導指出，北市議員揭露，嘟嘟房在北市共有43處停車場違法經營，且北市府3年來只對嘟嘟房開罰22次，無法有效規範業者。（資料照，記者游明金攝）

2017-05-23  12:45

〔即時新聞／綜合報導〕嘟嘟房停車場被議員踢爆違法經營，有媒體報導指出，台北市議員李新揭露，嘟嘟房在北市共有43處停車場違法經營，比例超過三分之一，且台北市政府過去3年來只對嘟嘟房小金額開罰22次，根本無法有效規範業者。

綜合媒體報導，李新表示，嘟嘟房在台北市有123處停車場，但只有80處有辦理營業登記，另外43處停車場則沒有登記違法經營，比例超過三分之一。且過去3年來，台北市政府只對嘟嘟房開罰22次，金額只有3千、9千、1萬5千元，罰金和利潤不符比例，難怪業者罰不怕，相關主管機關應加強執法。

報導也提到，中興嘟嘟房停管事業處長莊景順回應，這43處停車場中有些已經撤站，申請後業者取消合作就無法繼續經營，將會重新檢視網路資料並做修正，另外有些未申請登記證的停車場也會馬上補申請。台北市停管處則表示，將會對這43個未登記營業許可的停車場逐一清查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車場 嘟嘟房 營業登記
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：「嘟嘟房」爆違法經營 北市43處停車場沒登記


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.