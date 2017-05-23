「嘟嘟房」爆違法經營 北市43處停車場沒登記

有媒體報導指出，北市議員揭露，嘟嘟房在北市共有43處停車場違法經營，且北市府3年來只對嘟嘟房開罰22次，無法有效規範業者。（資料照，記者游明金攝）

2017-05-23 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕嘟嘟房停車場被議員踢爆違法經營，有媒體報導指出，台北市議員李新揭露，嘟嘟房在北市共有43處停車場違法經營，比例超過三分之一，且台北市政府過去3年來只對嘟嘟房小金額開罰22次，根本無法有效規範業者。

綜合媒體報導，李新表示，嘟嘟房在台北市有123處停車場，但只有80處有辦理營業登記，另外43處停車場則沒有登記違法經營，比例超過三分之一。且過去3年來，台北市政府只對嘟嘟房開罰22次，金額只有3千、9千、1萬5千元，罰金和利潤不符比例，難怪業者罰不怕，相關主管機關應加強執法。

報導也提到，中興嘟嘟房停管事業處長莊景順回應，這43處停車場中有些已經撤站，申請後業者取消合作就無法繼續經營，將會重新檢視網路資料並做修正，另外有些未申請登記證的停車場也會馬上補申請。台北市停管處則表示，將會對這43個未登記營業許可的停車場逐一清查。