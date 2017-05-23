假新聞危害全球 民主基金會辦論壇分享各國案例
〔記者蘇芳禾／台北報導〕財團法人台灣民主基金會今天舉辦「第四屆東亞民主論壇」，基金會執行長徐斯儉受訪指出，從美國、法國等選舉，甚至台灣自己的選舉和法案討論過程，都可能產生他國或是其他人用誤導訊息方式干擾民主政治，如果公民對政治不熟悉，很可能會產生民主政治誤判，會影響民主政治品質，所以這次基金會邀請多位國內外民主化學者，分享網路假新聞、網路監控、經濟發展不均等等可能危害民主制度的各項議題。
為了因應全球民主衰退潮所帶來的挑戰，財團法人台灣民主基金會於5月23日至5月25日在台北舉辦「第四屆東亞民主論壇」，邀請多位國內外民主化學者、工作者分享可能危害民主制度的各項議題。
這次論壇的協力單位還包括開放文化基金會、勵馨基金會、台灣海外援助發展聯盟等等具有豐富國際經驗的團體和平台。
基金會執行長徐斯儉在致詞中指出，東亞區域有自己所要面對的民主衰退挑戰，像是全球化所帶來的經濟發展不平衡及財富分配不均，還有宗教極端主義。
徐斯儉表示，較令人擔憂的問題是中國及其他極權政府，不斷宣揚極權統治比民主制度更有效率，他呼籲各國政府要當心這個現象，並積極捍衛民主價值。徐斯儉也指出，世界各個民主國家在這關鍵時刻更要緊密合作，尤其是在公民社會層面，以防民主的逆流與倒退。
東亞民主論壇由多位知名的民主化學者及非政府組織代表進專題演講及圓桌討論，他們分別來南韓、日本、印尼、蒙古、菲律賓及美國。擔任大會首位講者的美國國家民主基金會副執長格蕾（Louisa Greve），探討世界各國該如何因應民主制度今天所面臨的挑戰。
來自美國的全國民主研究所治理計畫主任胡伯利（K. Scott Hubli）則探討猖獗的網路假新聞對民主政府有什麼樣的影響，並教導與會者如何拆穿假新聞的面具。
台灣人權促進會秘書長邱伊翎提到在數位時代的網路監控問題，包括中國、馬來西亞等國家都有類似的狀況；沃草專案經理、國會兵團發起人王希則分享開放國會的各種政治實驗，讓了解政治的門檻降低；關注東南亞移工議題組織One-Forty共同創辦吳致寧，則分享她在台灣成及經營非營利組織的經驗。
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