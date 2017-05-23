國民黨團再杯葛 民進黨團：吳敦義快整合黨團

立法院民進黨黨團書記長李俊俋，拿出目前累積的厚厚一疊報告事項，呼籲國民黨團勿再亂杯葛議事。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-23 12:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院院會今日繼續停擺，民進黨團召開記者會，痛批國民黨團再次自己反對自己，讓院會空轉近1個月，並累積1千餘案，國民黨團當初說要等黨主席選完，如今選完了卻還繼續如此，希望新任黨主席吳敦義盡快整合黨團，讓議事回到軌道。

民進黨團幹事長葉宜津表示，國民黨團從4月28日霸佔主席台後，院會幾乎空轉至今，國民黨自己反對自己、重複表決、點名表決等，還提出不少報告事項，直到下週院會將累計達1844個提案，其中包含立法院WHA聲明、促進轉型正義條例及毒品防制條例等重要提案。

葉宜津痛批，國民黨已選出新任黨主席，不解國民黨為何仍無法照正常議事程序進行，也無法做一個講理的在野黨，且國民黨對各委員會也是如此，非理性杯葛讓全立法院陷入困境，希望新任國民黨主席吳敦義，能盡快與黨團整合，讓議事程序能盡速上軌道。

民進黨團書記長李俊俋指出，國民黨團今早在朝野協商時，黨團總召廖國棟說讓報告事項順利走，書記長王育敏卻說「不行，要清點人數一條條表決」，他在議場內對首席副書記長林為洲大聲喊「到底反對什麼？」對方卻說「管他哪一條，我們就是要杯葛！」

李俊俋表示，民進黨團人數是比較多，但國民黨團自己提案自己反對，民進黨團難道要跟著參與？目前報告事項已有1186案，光唸完都要3到4次院會，國民黨團到底還要網內互打多久，請國民黨懸崖勒馬，停止無意義的杯葛，並告訴大家到底國民黨團想要什麼。

民進黨立委蘇巧慧表示，國門黨網內互打免費、內鬥不斷，至今立院也是策略一團亂，即使協商也無用，因為結論帶回去仍會翻盤，如今新任國民黨黨主席已選出，吳敦義也說「工作從今日開始」，若有此氣魄，請新任黨主席好好領導，讓朝野能有意義地競爭。