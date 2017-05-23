嘉縣市合併 張花冠：蛋黃蛋白整粒吃較健康

嘉義縣有廣告看板，寫著你是蛋黃我是蛋白＝更大養分的大嘉義，縣市合併，建構六都外的大巨蛋。（記者林宜樟攝）

2017-05-23 11:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣市合併今天成為嘉義縣議會定期會會議焦點，縣議員李國勝、林緗亭、王啓澧等發言認為，嘉義縣市分治後生雞蛋在嘉義市，放雞屎在嘉義縣，嘉義市鐵路高架化已核定，嘉義縣鐵路高架化卻遙遙無期，顯然體制有問題，行政區域應要改革。

嘉義縣長張花冠說，為什麼當初嘉義縣市要分治，她也不知道，嘉義縣市被迫拆成蛋黃與蛋白兩區，但「蛋黃蛋白一起吃比較健康」，結構調整一定要做。

嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝表示，當初選舉時，民進黨在嘉義縣喊出中央地方連一線，建設更好看，現在知道都是騙選票的手段；他說，現在看起來，以前、現在和未來都討不到經費，他支持縣長爭取，也可一起配合，代表國民黨走上街頭爭取。

民進黨籍嘉義縣議員林緗亭則說，政府體制已經生病，嘉義縣先天不足，嘉義市火葬場和嘉義市鐵路高架化後的調度場都在水上鄉；民進黨已經完全執政，行政區域要好好改革；她並拿著自由時報今天報導指出，嘉義縣老人化問題嚴重，應儘速解決。

張花冠說，六都（直轄市）現在已經是怪獸，和縣轄市財政差很大，舉債額度也差很多，造成一個國家兩個世界；她認為，現在是面對世界競爭，不是嘉義縣市相互競爭，而行政區域的問題造成大者恆大、弱者恆弱的馬太效應更強烈，此問題她已在中常會講過很多次，「但我自己比較沒份量」。

國民黨縣議員王啓澧則說，嘉義縣市爭取鐵路高架化，嘉義市已經核定，但嘉義縣卻只有五千萬元規劃費，而調度場也在嘉義縣，縣長應和議長張明達一起帶頭爭取；張花冠說，要請大家一起臥軌來爭取鐵路高架化，王啓澧則笑說，「不要找我去臥軌」。

嘉義縣長張花冠認為，「蛋黃蛋白一起吃比較健康」。（記者林宜樟攝）

縣議員林緗亭以自由時報報導向縣長張花冠提問。（記者林宜樟攝）