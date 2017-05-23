亞莉安娜演唱會爆炸 外交部：目前無台人傷亡
2017-05-23 11:48
演唱會發生爆炸案，造成19人死亡，約50人受傷。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕西洋新生代小天后亞莉安娜（Ariana Grande），於英國當地22日晚間在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，發生爆炸案，造成19人死亡，約50人受傷。外交部表示，目前沒有收到台灣人死傷訊息。
外交部表示，據駐英國代表處與曼徹斯特警方聯繫結果，目前已知死亡人數19人、50人輕重傷，尚未接獲台灣人或僑胞受影響的訊息。
外交部表示，駐處已啟動緊急應變機制，協助釐清、掌握英國僑民、留學生等安全。領事事務局也在網站開闢「平安留言板」，旅英國人及在台家人可留言、向家人報平安。
外交部提醒，若在英國境內如有需要緊急協助，可撥打駐英國代表處緊急聯絡電話（英國境內直撥07768-938-765）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話（0800-085-095），以獲得必要協助。
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