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衛福部前往日內瓦宣傳 林全：謝謝你們替台灣發聲

2017-05-23  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕我國參與世界衛生大會（WHA）受阻，衛福部仍不放棄希望、前往當地盼能有所改變；行政院長林全今也在臉書感謝我國代表團以及在第一線同仁、替台灣發聲！

林全在臉書轉貼衛福部資訊，說明這是衛福部長陳時中率領的WHA代表團，從日內瓦傳回來的第一手訊息，代表團也將我們公共衛生及防疫的理念，宣傳到國際。

「在第一線的努力同仁們都辛苦了！謝謝你們在第一線為台灣盡力發聲！」林全也用標籤（#）強調，「#台灣需要WHO #WHO也需要台灣 #WHOcares #TAIWANcares. #LeaveNoOneBehind」。

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  • 行政院長林全今也在臉書感謝我國代表團以及在第一線同仁、替台灣發聲！（資料照，記者葛祐豪攝）

    行政院長林全今也在臉書感謝我國代表團以及在第一線同仁、替台灣發聲！（資料照，記者葛祐豪攝）

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