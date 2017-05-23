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台東中央市場前精華地 議員建議：2年內不處分

議員洪宗楷建議保留中央市場前土地，暫不處分。（記者張存薇攝）

2017-05-23  10:54

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府計畫將市中央市場前縣有土地標售或設定地上權處理，縣議員洪宗楷今天質詢時要求，中央市場老舊需整建，建議這筆縣有地2年內暫不處分，做為中央市場整建或臨時攤商使用的預備基地。

洪宗楷指出，中央市場是很有人情味的市場，但近年來屋頂漏水、外牆剝落，影響民眾使用，而中央市場前方有一大塊縣府精華地，雖然縣議會已同意縣府標售或設定地上權活化的處分案，但希望縣府保留2年，可以做為中央市場臨時攤商區或整建基地。

縣長黃健庭指出，中央市場早年滿有人氣的，現在的確生意差很多，如果市公所打算現地重建，可以考慮保留縣有地暫不處理，但目前公所還未確定是重建或整撿，中央市場位在市區，未來發展應與台東市整體考量，而中央市場前土地處分案主要是為了籌措圖書館與泳池共構工程，不過目前並不會馬上處理，還有討論空間。

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