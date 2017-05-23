讓「中華民國」失蹤 林濁水批吳敦義：怎麼一中各表？

準國民黨主席吳敦義在回覆中國最高領導人習近平的電文中，把「中華民國」給失蹤卻還說要一中各表，前立委林濁水批他這樣不誠實。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-05-23 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果20日晚間出爐，前副總統吳敦義大獲全勝，中國最高領導人習近平循例致電道賀，吳敦義也覆電致謝，但覆電中只提「九二共識」，未接「一中各表」，遭外界質疑。

前民進黨立委林濁水也在臉書PO文質疑，吳敦義不是說他向習近平提了一中各表嗎？，但電文押的日期卻不見「中華民國」，「中華民國都失蹤了，怎麼表啊？」，林濁水也批吳敦義這樣挺不誠實。

吳敦義當選國民黨主席，習近平也發賀電道賀，在內文上，習近平「堅持『九二共識』、堅定反對『台獨』」，而吳敦義回覆則是「持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化」。

但吳敦義覆電上最後標明的日期是「106（2017）年5月20日」，林濁水表示，「看看他押的日期，（2017）年前面的106是什麼呢？不是應該是中華民國106年嗎？106前面的『中華民國』怎麼失踪（蹤）了？中華民國失都失踪（蹤）了，怎麼表啊？」。

林濁水也批，吳敦義明明把中華民國搞失蹤，搬都搬不出來了，卻還說要表，這樣就挺不誠實了。