是否該特赦陳水扁？ 高志鵬：我當然認為要
2017-05-23 10:33
高志鵬今日被問到是否要特赦陳水扁？他回應：「我當然認為要特赦。」（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會餐會後，特赦陳水扁的議題再度引發討論，前民進黨立委蔡啟芳昨日更在臉書上向他的兒子蔡易餘喊話，表示若不將《赦免法》排入議程，父子關係就結束。民進黨籍立委高志鵬今日為此緩頰，強調是蔡啟芳愛之深責之切，不過被問到是否要特赦陳水扁，高志鵬則說：「我當然認為要特赦。」
根據《聯合報》報導，高志鵬表示，特赦是總統權力，有一說認為「沒確定」案子
也能特赦，有一說則表示不能，蔡易餘要修的就是這點，不過最後能決定的是總統，現在採總統確定之後才能特赦。至於總統蔡英文是否有修法意願？高志鵬表示在沒有陳水扁之前，也沒人討論要不要修法，或許該對此討論。
另針對蔡啟芳對蔡易餘喊話一事，高志鵬認為：「蔡委員（蔡啟芳）可能忘了蔡易餘也是律師，父子關係沒辦法斷絕的，這是蔡啟芳愛之深責之切。」強調立法院本會期在5月31日就結束了，國民黨不會同意立法院延會，除非把特涉案加入臨時會，不然再怎麼樣都要等下個會期。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得
- 援救李明哲 李凈瑜：美國只是第一站
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 台東中央市場前精華地 議員建議：2年內不處分
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂
- 噴式吸油面紙 上妝也能用
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 《中英對照讀新聞》Women are more controlling and aggressive than men in relationships 女性在關係上比男性更愛控制、更具侵略性
- 用吳念真照片打廣告 網友灌爆全聯臉書
- NBA》坎特遭土國總統報復 「我想要當美國公民」
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 新生兒罹罕病 中研院找出關鍵基因蛋白
- 世衛喊窮 陳馮富珍搭頭等艙、住總統套房
- 「爛片王」亞當洗白挑戰奧斯卡？新片坎城首映鼓掌4分鐘
- 自由談》台灣比想像中更危險
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PRC pressure stops WHA from discussing Taiwan
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- 雨少產季慢1個月 綠竹筍價揚
- 皇馬暌違5年 西甲再封王
- 垂楊路僅存的楊柳樹 長出新葉
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- 醫病》豬哥亮延誤治療送命 醫：罹癌「這樣做」的都死光了
- 巡警瓦解跨國運毒集團 金主、首謀成擒
- （影音）開唱爆炸！粉絲驚恐逃生 亞莉安娜報平安
- 〈親子會客室〉孩子愛頂嘴 換個角度看
- 太囂張！男子違停抽海洛因香煙、車藏霰彈槍、改造槍枝
- 為何同意遠雄斷根 柯跳針：沒同意移樹
- 打臉唱衰者！塞爾提克絕殺騎士
- 豬哥亮不只有賀歲片！曾與劉德華、李連杰同台飆戲
- 六都這裡最「肥胖」 10人有4人過重
- 【愛讀書】《安迪如何穿上他的沃荷：普普教皇的哲學絮語》
- 〈旅遊的滋味〉到秋田內陸鐵道追火車
- 計次全改計時？交通局：周轉率逾8成才改
- 3個月沒用完要收檢驗費 桶裝瓦斯行挨批
- 台股開盤下跌2.65點 報9994.61點
- 22歲星二代仍是處男 星爸送套套備用
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 老牌影星驚傳萊姆病纏身 「動彈不得感覺快死了」
- 舊城活動中心劇場競圖 野台概念獲首獎
- 小S感謝蔡康永 開啟不一樣人生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：是否該特赦陳水扁？ 高志鵬：我當然認為要
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分