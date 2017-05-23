是否該特赦陳水扁？ 高志鵬：我當然認為要

高志鵬今日被問到是否要特赦陳水扁？他回應：「我當然認為要特赦。」（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-23 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會餐會後，特赦陳水扁的議題再度引發討論，前民進黨立委蔡啟芳昨日更在臉書上向他的兒子蔡易餘喊話，表示若不將《赦免法》排入議程，父子關係就結束。民進黨籍立委高志鵬今日為此緩頰，強調是蔡啟芳愛之深責之切，不過被問到是否要特赦陳水扁，高志鵬則說：「我當然認為要特赦。」

根據《聯合報》報導，高志鵬表示，特赦是總統權力，有一說認為「沒確定」案子

也能特赦，有一說則表示不能，蔡易餘要修的就是這點，不過最後能決定的是總統，現在採總統確定之後才能特赦。至於總統蔡英文是否有修法意願？高志鵬表示在沒有陳水扁之前，也沒人討論要不要修法，或許該對此討論。

另針對蔡啟芳對蔡易餘喊話一事，高志鵬認為：「蔡委員（蔡啟芳）可能忘了蔡易餘也是律師，父子關係沒辦法斷絕的，這是蔡啟芳愛之深責之切。」強調立法院本會期在5月31日就結束了，國民黨不會同意立法院延會，除非把特涉案加入臨時會，不然再怎麼樣都要等下個會期。