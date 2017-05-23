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民團立看板籲嘉義縣市合併 涂醒哲：時機不對

嘉義市出現多個架在路邊的看板，看板上面寫「縣市合併，建構六都外的大巨蛋」等字句，似乎呼籲嘉義縣市合併。（圖截自「綠豆嘉義人」臉書）

2017-05-23  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣市合併的議題已被討論許久，而有網友指出，嘉義市今早出現多個架在路邊的看板，看板上面寫「縣市合併，建構六都外的大巨蛋」等字句，似乎在呼籲嘉義縣市合併，看板也引發眾多網友議論。

臉書社團「綠豆嘉義人」今早貼出一張照片，圖中有一張屬名《大嘉義大發展聯盟》的看板，架在嘉義市北港路臨近中山高交流道縣市交界處，看板上寫到「嘉義縣市你和我，你是蛋黃，我是蛋白，等於更大養分的大嘉義」，看板中間有個巨大荷包蛋，底下標語還寫「縣市合併，建構六都外的大巨蛋」

據《聯合報》報導，對於嘉義縣市合併，嘉義市長涂醒哲表示，他認為現在不是對的時機，現階段有更重要的事要優先處理，目前已有雲嘉嘉區域治理平台的合作機制，而且縣市合併相當複雜，還要國土總規劃來整體擘劃。

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  • 看板上寫到「嘉義縣市你和我，你是蛋黃，我是蛋白，等於更大養分的大嘉義」（圖截自「綠豆嘉義人」臉書）

    看板上寫到「嘉義縣市你和我，你是蛋黃，我是蛋白，等於更大養分的大嘉義」（圖截自「綠豆嘉義人」臉書）

  • 對於嘉義縣市合併，嘉義市長涂醒哲表示，他認為現在不是對的時機，現階段有更重要的事要優先處理。（資料照，記者丁偉杰攝）

    對於嘉義縣市合併，嘉義市長涂醒哲表示，他認為現在不是對的時機，現階段有更重要的事要優先處理。（資料照，記者丁偉杰攝）

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