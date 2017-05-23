中國稱台灣被妥善照顧 徐國勇怒批：說法無恥至極！

中國在世界衛生大會辯論中稱「台灣被妥善照顧」，行政院發言人徐國勇不滿的怒批，這說法無恥至極！（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-23 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕第70屆世界衛生大會（WHA）昨天上午在瑞士日內瓦開幕，我11個友邦支持台灣參與WHA的提案，但經過辯論後未納入議程。衛福部長陳時中相當不滿中國在辯論中稱「台灣被妥善照顧」，他駁斥說「自己的健康自己救！自己的國家自己戰鬥！」。行政院發言人徐國勇也在臉書轉PO新聞連結，並怒批中國的說法是「無恥至極！」。

陳時中昨天不滿的表示，中國在辯論中一再稱台灣「被妥善照顧」，但沒有人可以照顧別人的健康，「自己的健康自己救！自己的國家自己戰鬥！」陳時中強調，台灣自己奮鬥這麼久，居然還「被說妥善照顧」，他感到十分憤怒，但未來的路還很長，今年踏出第一步，明年一定再來，為台灣健康人權奮鬥！

徐國勇也不滿的在臉書上痛批，「台灣被中國照顧？這說法無恥至極！嘜相害就算捧場了！台灣人要團結，自己健康自己救！」。