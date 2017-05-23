改裝車=吸毒？ 台中市議員留言引眾怒

2017-05-23 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕台中市議員范淞育5日於臉書分享台中市警方取締噪音改裝車的新聞，回覆網友留言時，疑將改裝車與吸毒者混為一談，引起公憤，要他踹共道歉。

1名陳姓網友9日深夜，在范育淞的貼文底下留言，稱台灣改裝汽車都是有錢人、年輕人，建議應連續重罰、吊銷執照，驗車機關單位亦需留意，是否出現「狸貓換太子」的情況。不料，范淞育竟答覆，「這是教育與公德問題，在國外年輕人愛改裝汽機車，但人家不會夜深人靜時出來嚇人，台灣的改裝傢伙，白天都在睡覺或吸毒，晚上興奮時才會相約出來壯壯膽」，瞬間點燃網友怒火。

逾千名網友表示，「不懂改車跟吸毒怎麼可以連在一起」、「說這種話的教育會多好？」、「請您別用一竿子打翻一船人的說詞，我改裝騎車，不代表我吸毒，嚴正要求您道歉！」

對此，范淞育在留言串回應，「我不會刪，也接受各位的指教（21:58）」、「因為對話有前言，請大家不要直接就斷章取義（22:00）」、「你們把深夜製造躁音機車改裝者，與一般機車愛好改裝者混在一起來發言（22:07）」、「我不會為選票而屈膝，我只是想維護居民的寧靜（22:10）」、「我只是說深夜騎改裝出來擾民的人與吸毒有關，請不要誤會我講改裝指為吸毒（22:12）」。

范育松也提到，「你們傳進的訊息很多，我無法好好打完一句話（22:15）」、「以上的批評與指教都接受，但請不要誤會我的原意與所指的對象，居民的安寧擺第一，夜深人靜改裝車吵到人家，警察就會測躁音，白天就請警察大人不要再去打擾機車騎士。感謝各為再次指教，我不再回應此事了（22:21）」。

然而，大批網友仍湧入范淞育的臉書，調侃他「頒個最佳辯論獎」，並轉貼他的回覆文截圖，大酸「來，複習一下！」還有人直言，「這發言真是欠砲轟」。