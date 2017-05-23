曾勸阻勿對王金平動手... 吳敦義槓上馬英九

馬英九與吳敦義。（記者叢昌瑾攝）

2017-05-23 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義當選國民黨主席，政壇人氣看漲，私底下的吳敦義受馬英九重用當選副總統，但馬王政爭時，他卻保王，強力阻馬勿對王出手，因此讓馬英九不滿，吳敦義也預測了馬政府，將面臨難以收拾的風暴。

《聯合報》報導，當年吳敦義選高雄市長失利後，回故鄉南投當選立委，立委期間，吳敦義在立法院形同孤鳥，後來獲馬英九賞識重用，從黨秘書長、行政院長到副總統，一步一步爬升，如今成為黨主席，

不過雖然吳敦義被馬提拔，但在2013年的「馬王政爭」，吳敦義在馬英九要舉行記者會前，強力勸阻馬勿對王出手，讓馬相當不滿，後來他看到馬英九不聽勸的執意開記者會，也預見馬政府將面臨難以收拾的風暴。

2015年國民黨總統參選人提名「換柱」，當時的國民黨主席朱立倫希望王金平可以出來選總統，但王金平回朱：「為什麼不給吳敦義一點機會？」當時朱立倫只笑笑的，後來吳敦義遲遲沒表態，朱立倫才出來選。