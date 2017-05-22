| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

WHA大會 美德澳布發言挺台參與

2017-05-22  23:45

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕第70屆世界衛生大會（WHA）今天上午在瑞士日內瓦開幕，我11友邦支持台灣參與WHA的提案，經過辯論後未納入議程。但許多友邦在辯論中支持台灣，下午大會總發言中也有美國、德國與澳洲等多個友我國家發言支持台灣參與WHA。

WHA大會今天下午開始輪番進行總發言，美國排序第7、由美國衛生部長普萊斯（Tom Price）發言。普萊斯在5分鐘發言中提到台灣，他說到世衛組織曾經取得許多卓越成績，而與所有國家一起合作相當重要，因此美國對於WHA今年沒有發給台灣以觀察員參與的邀請函，「表示失望」，美國也認為不應該把台灣排除在WHO之外。普萊斯也表示，美國完全致力於遵守國際衛生條例，盼與任何國家形成合作夥伴，一同促進全球公共衛生。

德國代表發言時也提到，德國願意為落實2030聯合國永續發展目標，在歐盟做領導與合作的角色。而德國支持所有實體「沒有例外地、廣泛而有意義地参與」，WHO的作用則是協調落實，因此德國對於今年沒有邀請過去幾年都參與的所有觀察員「表示遺憾」，德國希望這個差距，能夠在2018年被彌補。

我友邦布吉納法索也在發言指出，布吉納法索感謝台灣長期以來在醫衛系統的幫助，希望WHA接納台灣以觀察員身分參加，這個會議「不該讓任何人被遺漏」。澳洲代表也在發言時提到台灣表示，WHO在全球發揮獨一無二的作用，保證全世界每個人的福祉，澳洲認為WHA過去幾年一直邀請台灣作為觀察員是個寶貴信號，表明WHO與台灣在交往，澳洲希望這種作法繼續下去。

外交部則表示，友邦及友我國家代表的發言，已充分展現WHO納我參與的必要，以及WHO本年未邀我出席WHA的不合理。外交部強調，今年我國再度洽請友邦為我向WHO提案，多個友邦在短時間內助我完成提案程序，使我案訴求廣為WHO會員國瞭解，外交部表示感謝。外交部也強調政府將繼續秉持專業、務實、有貢獻的原則，持續爭取有尊嚴地參與WHO，盡力對世界的衛生安全做出貢獻，協助全球達致「Leave no one behind」的目標。

廣告
  • 美國衛生部長普萊斯在總發言中支持台灣繼續參與WHA。（翻攝自WHA官網直播）

    美國衛生部長普萊斯在總發言中支持台灣繼續參與WHA。（翻攝自WHA官網直播）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 世界衛生大會 大會 挺台 提案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：WHA大會 美德澳布發言挺台參與


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.