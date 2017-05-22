調降囤房稅率引風波 楊敬賜：基於公平原則提案
［記者黃美珠／新竹報導］提案且通過調降新竹縣非自用住宅房屋稅率的國民黨籍縣議員楊敬賜，今天總質詢時不滿縣府近年同步調漲房屋標準單價、地段率等，造成民眾沈重的房屋稅賦，他經黨團協商，基於公平原則提案調整，沒想到反而引發內有議會同仁請辭，外有不滿鄉親網路連署抗議，國民黨也被指跟「什麼金」掛勾，讓他背負沈重壓力。
楊敬賜說，他去年底仍是議會的國民黨團書記長，所以代替議長張鎮榮提出前述房屋稅率修正案，這是經過黨團協商過才提的，「我們是1.6％，又沒有比其他縣市低」。
楊敬賜說，會造成那麼大的影響，就是縣府把自用住宅的房屋現值調整，舊的調整百分之40，新的調整百分之50，整個壓力轉嫁到他們黨團提案人的身上，讓他背負相當大的責任。
稅捐局長彭惠珠說，今年房屋稅自用住宅部分的調整，主要受「房屋標準單價」和「地段率」調整所致。
但是房屋標準單價只針對新增、改建的房子調漲，舊屋不受影響。實際有受影響的，是去年7月1日取得使照的3600戶鄉親，大約有1500萬的稅額。
至於地段率從民國73年以來，全國已歷經5次調整。但是新竹縣的舊屋卻一直沒有依照實際所在地的區域繁榮程度適用調整後的地段率繳稅，已經不斷被監察院、財政部、審計機關等單位糾正，全國也只有桃園市和新竹縣這樣，所以去年才會調整成不管新、舊房屋都全面適用新的地段率去計稅。
彭惠珠說，不動產評價委員會議3年才召開1次，下次要到108年才會再檢討修正房屋標準單價和地段率。這波的調整，對於「巷」內的舊屋，若實際的商業、交通情形及繁榮程度確實比不上所處的「街道」地段的等級，可現勘後個案重新認定。
新竹縣議會是在前年底，由勞動黨縣議員高偉凱聯合綠黨縣議員周江杰提案，把原來的「非自用住宅」房屋稅率，從「萬年沒變」的單一稅率1.5％，改為2％和2.5％的差別稅率。
去年7月1日甫上路，議會就面臨國民黨籍新竹市議員吳國寶以新竹縣不動產開發商業同業公會理事長身分率領業者「請命」，認為高偉凱、周江杰幫縣府「搶錢」。
去年底，國民黨新竹縣議會黨團書記長楊敬賜提案，把「非自用住宅」房屋稅率調降，修成1.6％的單一稅率，並於本月初定期會上通過，因此引發高偉凱、周江杰請辭，聲援兩人的鄉親則組成「新竹縣92%聯盟」號召連署，計畫後天、24日遞交議會請願不能便宜「囤房」者。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 綠營議員請邱鏡淳溝通 盼林為洲別再反前瞻
- 小隊長破格晉升遭駁回 林佳龍籲警政署再審
- 政治人物好感度 吳敦義18.8％敬陪末座
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 業成總座周賢穎：今年營收逐季成長
- 從砍人到助人 歹子揹神尊行善徒步進香
- A++最多錯3題 想進建北積分至少105
- 維納斯的呢喃（5／22～5／28）
- 曾陶鎔紅不讓 本季3個10轟都兄弟
- 明將和AlphaGo對弈 棋王柯潔：我不怕！
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- NBA》全場只拿11分 詹皇自責：我不在狀態
- MLB》能打也能守！洋基「法官」4星級美技嚇壞對手（影音）
- 殷仔等主力未歸 怪力男掃連敗陰霾
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- （影音）無奈回應人狗往日情 張峰奇喊話小甜甜封口
- 日職》敬遠投出無敵大暴投 養樂多洋投拒訪直接走人
- 臉書看見自己如廁照 怒告工地同事妨害秘密
- 南迴鐵路進隧道就「斷訊」 台鐵允6月改善
- 烏日高鐵特定區車禍多 當地居民：道路植草磚惹禍
- 女星揮別15公分秀髮 中性型男look迷倒網友
- 增加曝光度 潘孟安：盼國道休息站成展售、物流中心
- 克里斯潘恩全裸出裕 竟虧蓋兒加朵反應像男人
- UBA冠亞軍師大、健行再對決 「雜牌軍」異軍突起奪冠
- NAND Flash Q3價格恐急漲 群聯股價創波段新高
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 受性侵少女 親友應給信心
- 夏季節電獎勵延長 快登錄享夏季4月加碼回饋
- 療癒系植物 布農族的她靠「多肉們」治癒母逝傷
- IS人體實驗2種致命化武 專家：此舉宛如納粹
- 自由共和國》黃昆輝／公義台灣的教育要務
- MLB》首局滿貫彈定江山 天使4轟完爆大都會（影音）
- 輔大停聘案 夏林清：從未給我實質答辯、嚴正抗議
- 手術室變拳擊擂台！ 強國醫護吵架狂毆
- 挺同星媽為「性平教育」衝校長室 網友讚好、求校名...
- 爭取國際空間 葉望輝：台灣應另覓渠道
- 北門周邊轉換永久路型 用路人注意
- 狂飆創近33個月新高 新台幣收30.052元
- 金曲歌王心疼謝金晶 攻蛋壓力大
- 劉文正神隱近33年 男星鬆口曝行蹤
標題：調降囤房稅率引風波 楊敬賜：基於公平原則提案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email