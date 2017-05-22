調降囤房稅率引風波 楊敬賜：基於公平原則提案

2017-05-22 23:07

［記者黃美珠／新竹報導］提案且通過調降新竹縣非自用住宅房屋稅率的國民黨籍縣議員楊敬賜，今天總質詢時不滿縣府近年同步調漲房屋標準單價、地段率等，造成民眾沈重的房屋稅賦，他經黨團協商，基於公平原則提案調整，沒想到反而引發內有議會同仁請辭，外有不滿鄉親網路連署抗議，國民黨也被指跟「什麼金」掛勾，讓他背負沈重壓力。

楊敬賜說，他去年底仍是議會的國民黨團書記長，所以代替議長張鎮榮提出前述房屋稅率修正案，這是經過黨團協商過才提的，「我們是1.6％，又沒有比其他縣市低」。

楊敬賜說，會造成那麼大的影響，就是縣府把自用住宅的房屋現值調整，舊的調整百分之40，新的調整百分之50，整個壓力轉嫁到他們黨團提案人的身上，讓他背負相當大的責任。

稅捐局長彭惠珠說，今年房屋稅自用住宅部分的調整，主要受「房屋標準單價」和「地段率」調整所致。

但是房屋標準單價只針對新增、改建的房子調漲，舊屋不受影響。實際有受影響的，是去年7月1日取得使照的3600戶鄉親，大約有1500萬的稅額。

至於地段率從民國73年以來，全國已歷經5次調整。但是新竹縣的舊屋卻一直沒有依照實際所在地的區域繁榮程度適用調整後的地段率繳稅，已經不斷被監察院、財政部、審計機關等單位糾正，全國也只有桃園市和新竹縣這樣，所以去年才會調整成不管新、舊房屋都全面適用新的地段率去計稅。

彭惠珠說，不動產評價委員會議3年才召開1次，下次要到108年才會再檢討修正房屋標準單價和地段率。這波的調整，對於「巷」內的舊屋，若實際的商業、交通情形及繁榮程度確實比不上所處的「街道」地段的等級，可現勘後個案重新認定。

新竹縣議會是在前年底，由勞動黨縣議員高偉凱聯合綠黨縣議員周江杰提案，把原來的「非自用住宅」房屋稅率，從「萬年沒變」的單一稅率1.5％，改為2％和2.5％的差別稅率。

去年7月1日甫上路，議會就面臨國民黨籍新竹市議員吳國寶以新竹縣不動產開發商業同業公會理事長身分率領業者「請命」，認為高偉凱、周江杰幫縣府「搶錢」。

去年底，國民黨新竹縣議會黨團書記長楊敬賜提案，把「非自用住宅」房屋稅率調降，修成1.6％的單一稅率，並於本月初定期會上通過，因此引發高偉凱、周江杰請辭，聲援兩人的鄉親則組成「新竹縣92%聯盟」號召連署，計畫後天、24日遞交議會請願不能便宜「囤房」者。

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