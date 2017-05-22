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預言再戰2018？連勝文：哪裡跌倒就從哪裡站起

2017-05-22  21:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文在2014年曾參選台北市長卻落敗，今天連勝文被問到是否會再次出戰2018年台北市長選戰時表示，哪裡跌倒就從哪裡站起來。

據《壹電視》報導，這次國民黨主席選舉，除了前副總統吳敦義以過半得票率成功當選主席，連勝文也派出32名子弟兵參選黨代表，其中有高達31人當選。有外界就猜測連勝文是不是打算用大批連家軍替未來鋪路，不過連勝文反駁，國民黨只有一個黨，沒有連家軍。但當被問到是否會再次出戰2018年台北市長選戰，連勝文表示，哪裡跌倒就從哪裡站起來。

許多批踢踢鄉民都留言支持連勝文，「唯一支持連勝文！」、「支持，一定屌虐柯P。」還有網友給意見「再找蔡正元來當軍師啊。」、 「直攻總統啦。」

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  • 連勝文過去曾參選台北市長。（資料照，記者方賓照攝）

    連勝文過去曾參選台北市長。（資料照，記者方賓照攝）

  • 鄉民留言支持連勝文。（圖擷自批踢踢）

    鄉民留言支持連勝文。（圖擷自批踢踢）

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