中國阻台參加WHA 陳時中：政治污染健康殿堂
2017-05-22 20:00
〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（WHA）今日開幕，台灣今年未獲邀，衛福部長陳時中接受媒體連線採訪時表示，中國不斷以「一個中國」的原則，強調不讓我國參加的正當性，其實是將「政治的污染帶進WHA健康的殿堂中」，也許政治的影響力無所不在，但健康權應該被尊重；已遞交抗議的書面信函，表達不滿與失望。
陳時中指出，對於自由健康人權有認識的國家來說，中國以「一個中國」強調不讓我國參加WHA的正當性，就是將政治的污染帶進健康的殿堂中，這是不對的，也許政治的影響力無所不在，但健康權應該被尊重的，在這樣的過程中，真的感覺到一些憤怒。
陳時中說明，11個友邦國家於WHA所提案的台灣議題，不能算是被否決，而是不處理，但一切都在外交部掌握中，他認為，在國際上，要把道理講清楚，會持續發聲來表達不滿的情緒，已經與大約有9家國際性知名媒體直接接觸、發表我國的理念，且抗議的書面信函已經遞交給世界衛生組織，主要包含根據聯合國憲章的內容、台灣對於整體世界的貢獻，再進一步表達不滿與失望。
對於媒體詢問，我國有21個友邦，卻只有11個友邦國家提案台灣議題，是否力道不足？陳時中解釋，因為有熱身期、準備期，所以會花比較久的時間，且提案也要等到台灣沒收到邀請函在相當行動，不過，他們在大會上都有發言支持。
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