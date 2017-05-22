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防止去年災害重演 陳菊旗山視察防災演練

2017-05-22  20:56

〔記者蘇福男／旗山報導〕去年9月梅姬颱風強降雨，造成旗山新光里後厝巷後方山坡土石崩坍，波及5戶民房，高雄市長陳菊今天下午前往視察邊坡崩塌整治及防災整備演練。

水利局表示，去年旗山新光里災害發生時，由區公所先派遣機具清運土砂，農委會水保局進行坡面石籠工程，施作4道防線，防止土砂不穩定下滑造成二次災害，該局由中央補助500萬經費辦理測量設計，在社區後方施工擋土牆及社區內排水設施，預計今年8月完成改善工程。

陳菊說，去年崩塌形成的坑溝，水利局已向水保局提報新增為土石流潛勢溪流，目前已完成勘查，在未確認新增土石流潛勢溪流前，旗山公所將受影響範圍的47名住戶，列為易致災地區警示戶，並規劃溪州國小為避難處所。

為防止去年的災害重演，陳菊指出，水利局以門牌系統套疊中央地質調查所的山崩地滑地質敏感區，取得六龜、桃源、甲仙、杉林、旗美、內門等17區65里屬易致災區850戶門牌地址資料，由區公所彙整警示戶名冊。

未來在颱風豪雨警報發布及土石流黃色警戒兩個時間點，將發送簡訊通知避難，這也是全國第一個地方政府主動以簡訊通知民眾自主離災，陳菊呼籲民眾建立防災觀念，颱風期間保持警覺，在發布土石流警戒時，配合撒離到安全避難地點，才能遠離災害、確保平安。

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  • 高雄市長陳菊今天赴旗山視察防災演練。（高市政府新聞局提供）

    高雄市長陳菊今天赴旗山視察防災演練。（高市政府新聞局提供）

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