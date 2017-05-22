綠營議員請邱鏡淳溝通 盼林為洲別再反前瞻
民進黨新竹縣議員吳傳地今天手持2面看板，要國民黨立委林為洲記取教訓，不要因為杯葛前瞻基礎計畫，最後向當年反垃圾焚化爐一樣，最後輸掉了鄉親的權益。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／新竹報導〕鼓勵搶前瞻，民進黨新竹縣議員吳傳地今天拿新竹縣當前的垃圾處理危機借昔諭今，要求國民黨的縣長邱鏡淳多跟不斷杯葛前瞻計畫的同黨立委林為洲溝通。吳傳地說，10幾年前要不是林為洲任縣議員時反對，導致新竹縣焚化爐胎死腹中，現在才如此頭痛。他希望林為洲不要因杯葛前瞻而重蹈覆轍，造成新竹縣的未來更落後。
邱鏡淳聞言並未特別置評，但他在上週五面對民進黨縣議員林昭錡，有關他翰林為洲面對前瞻不同調的質疑曾說「委員有委員的高度，我不便置評」。
林為洲受訪說，他從過去到現在都反對新建焚化爐，理由是全台的家戶垃圾總量用現有焚化爐就足以處理，現在面臨的是調配問題。因為應該優先燒家戶垃圾的焚化爐現在拿去燒了事業廢棄物，目前修法通過後，7月1日起前述行為就將明令禁止。但如果有鄉鎮市要爭設，他不會反對。
他說，在7月1日以前的過渡期，他將請環保署下鄉，直接跟負責處理家戶垃圾的鄉鎮市公所，以及協助處理的縣府環保局共同協調如何調配垃圾送交焚化。
林為洲強調，他不是全面性的反對前瞻基礎建設，他反的是經費分配不均，特別是新竹縣分到的資源最少，此外就是項目評估也不詳細，光是軌道的建設就佔了約一半，不一定符合地方需求。
事實上他還從2月中開始，陸續陪同縣長邱鏡淳向中央替竹縣爭取前瞻補助，並出席公聽會發表鄉親的心聲。
吳傳地今天帶著助理製作的看板，一面呈現新竹縣目前面臨的垃圾困境，另一面則同時呈現邱鏡淳親自向小英總統爭取前瞻經費，但是林為洲卻大動作杯葛的畫面。
吳傳地循著上週議會不分黨派同仁鄭清漢、林昭錡的質詢內容說，民國95年，就是因為時任議員的林為洲反對，所以中央才會對原本已經核定的新竹縣焚化爐做出停建的決定，導致10幾年後的現在，大家為了垃圾問題而頭痛。
他希望邱鏡淳藉著同黨的情誼跟林為洲好好溝通，不要一昧杯葛前瞻，免得邱鏡淳北上爭取前瞻計畫時尷尬，另外也避免重蹈覆轍，10年、20年後回頭再看，又是因為林為洲造成了新竹縣的建設落後。
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