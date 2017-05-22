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廢清法修正草案初審通過 全案保留交協商

2017-05-22  19:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕為完備國內事業廢棄物輸出管理規範，立法院衛生及環境委員會今初審通過「廢棄物清理法第38條及第53條條文修正草案」，但朝野立委對條文部分內容文字無共識，全案保留提報院會討論，須交黨團協商。

根據民進黨立委吳玉琴所提修法版本，未來國內生產有害事業廢棄物，僅限於國內無法妥善清理處理、或無適當處理技術設備者等，才可輸出其他國家處理。

草案也明定可接收地區限制，接受國限於歐盟、日本、美國、歐洲等先進國家，接收國處理機構也應具有該申請輸出有害事業廢棄物最終處理能力。若違反規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善，並得連續處罰，情節重大者甚至可命其停工或停業。

提案說明指出，根據「巴賽爾公約」的精神，有害事業廢棄物應儘量再本國處理，若不得不輸出處理，也應輸出到較先進國家，確保廢棄物得到妥適處理。

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  • 民進黨立委吳玉琴。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨立委吳玉琴。（資料照，記者林正堃攝）

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相關關鍵字： 廢棄物清理法第38條及第53條條文修正草案 廢清法 立院衛環委員會 衛環委員會
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