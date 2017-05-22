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蔡英文走訪桃園煉油廠 了解新建R3廠難題

2017-05-22  17:39

［記者陳昀／桃園報導］蔡英文總統今天參訪桃園煉油廠，據悉，除了參觀煉油基地外，她也聽取簡報，了解中油桃園廠新建R3重油脫硫及第三接收站的難題，廠方以私人行程為由不讓記者進入，由於周邊居民對於新建R3廠反彈甚大，此行更顯敏感，民代也痛批，蔡英文此行根本是「黑箱作業」，偷偷支持興建R3廠！

蔡英文下午在經濟部次長楊偉甫、桃園市長鄭文燦及中油董事長陳金德等人陪同下，實地參觀桃煉廠的重油轉化工廠，並實際了解中油、台電在桃園興建R3廠及天然氣第三接收站面臨的難題。

據與會者轉述，蔡英文說，自己南來北往經常經過中油桃園煉油廠，了解中油桃園煉油廠是北部最重要的煉油基地，有時間就進來看看，了解中油、台電的難題，也希望政府相關單位協助解決。

「蔡英文根本沒把民意放在心上！」促桃園煉油廠遷廠自救會執行長、汴洲里里長楊鑫坤認為，蔡英文想了解桃煉廠擴建面臨的問題，難道只要在廠區聽聽簡報就行嗎，難道中油還會說壞的？他質疑，蔡英文人都到了桃園，到周圍聆聽附近居民意見有這麼難嗎？

「欺騙、欺騙、再欺騙；毀諾、毀諾、再毀諾」楊鑫坤說，經濟部的10年遷廠承諾跳票，周邊居民的感受就是「政府騙百姓」，而蔡英文這樣子不痛不癢地私下訪視，更令人起疑，他更呼籲鄭文燦應該要和市民站在同一陣線，一同將桃園煉油廠趕出桃園。

桃園市議員林政賢長期反對中油於桃園煉油廠擴建R3廠，他痛批蔡英文此行根本是黑箱作業，變相支持中油，罔顧桃園市民的心聲和健康，很不公平，若政府要強行推動R3廠，一定要發動抗爭！

李姓市民也說，大家一直長期盼望桃園煉油廠搬遷，市長鄭文燦也曾多次公開喊話要中油搬走，但蔡英文偷偷摸摸去，鄭文燦還陪同，「是被摸頭還是說一套做一套？」讓人很難接受。

民進黨籍的桃園市議員范綱祥表示，對於蔡英文以私人行程沒有意見，但仍認為這是一個錯誤決策，推動R3廠不但意味著遷建遙遙無期，就都市發展角度也很不適合，而且96年通過的環境評估，現在已經不合時宜，還是反對新建R3廠。

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  • 蔡英文總統的車隊進入桃園煉油廠。（記者陳昀攝）

    蔡英文總統的車隊進入桃園煉油廠。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 中油桃園煉油廠 桃園煉油廠 蔡英文
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