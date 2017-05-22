是否重回政壇？ 周錫瑋：一切隨緣
2017-05-22 17:26
［記者黃美珠／關西報導］前台北縣長周錫瑋說，他一直很喜歡種花和畫畫，但過去因從政所以不可得。離開政壇後他當起了拈花惹草的園丁，跟過去的政界人生很不一樣。至於面對有無可能再重回政壇服務社會？周錫瑋說一切隨緣。
周錫瑋目前在新竹縣關西鎮的「台灣花鳥園」當園丁，園內2樓還有他的畫室，創作他這5年來，醉心培育台灣本土化繡球花等溫帶花卉品系的心情。
他說，在這個（花鳥園）的環境裡面，你要能夠享受獨居、獨自工作，但在政治裡你要跟所有的人一起工作，那是完全不一樣的環境。在這（花鳥園）裡可以沈澱、省思，甚至去享受人生中、每個人都需要的那種真正的寧靜。
他說，照顧花就像照顧小孩。看它成長出來會很開心，看它長得病懨懨的會覺得很難過。它慢慢長大開花了你會更開心，這個過程可能只有1年、2年、3年、甚至短短只有幾個月的時間，但在裡面可以體會到非常非常的多。
他還說，種花時，必須去撥土、除草、要注意到水份和光線、蟲害，所有的一切都必須要細心的去注意，這對自己來說是人生中另1種負責任的表現。
現在園區有幾萬株花卉，就像是擁有幾萬個小孩一樣，照顧它、讓它成長茁壯，那種豐收的感覺對他來說是非常非常不一樣的。
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