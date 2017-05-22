勞基法要修了！商總：有點訝異但肯定

2017-05-22 17:22

〔記者羅倩宜／台北報導〕喧騰一年多的勞基法，綠委終於提案準備修改，對此工總、商總、工商協進會均表示肯定，但呼籲「要修，就一次修得符合現實」，建議加班工時每月提高至 54小時，同時加班費一律以2倍計算，「讓公司付得起，勞工拿得到」。

多名綠委今宣佈提案修改勞基法，修法重點包括：一、休息日加班工時核實計算，不再以4或 8小時為單位； 二、每月加班工時46小時不變，但採三個月總量管制，單月不逾56小時；三、特休假可延至下年度或改發工資。

對此商總理事長賴正鎰表示，綠委突然提出修法，雖然有點訝異，但商總相當肯定。他戲稱，可能是看到國民黨的黨主席選舉一切平靜，沒有繼續亂下去，因而産生危機意識。

商總指出，綠委提案修法的重點都符合工商界期待的方向，但力度不夠。在每月加班時數上限，賴正鎰認為，綠委提案維持每月46小時不變，採三個月總量管制；「對服務業來説不夠，碰到暑假旺季，忙起來可能超過三個月。」商總建議每月加班工時提高至54小時，並以六個月總量管制。

代表製造業的工總理事長許勝雄認為，政黨政治還是台灣永續發展很重要一環，執政黨的政策若不被認同，竸爭政黨就可能取而代之，可發揮鞭策政府的作用。「很多困難的事情，須要時間才能見效，例如年金改革，這個工商界可以理解並支持。但去年通過的勞基法並不是長期有利台灣的政策，反而造成了勞資及政府的三輸。」

工總認為，休息日加班工時核實計算，這個修改方向值得肯定。但建議每月加班工時從46増至50小時，以四個月總量管制，單月不超過60小時，才符合旺季和歲修的需求。