特赦扁！？ 府方：不讓人民在此議題上持續對立
2017-05-22 16:41
〔記者鍾麗華／台北報導〕特赦前總統陳水扁的聲浪近日再起，總統府發言人黃重諺表示，關於這議題，總統蔡英文選前說過，「最大原則是不讓人民在這議題上持續對立」，現階段最重要工作就是全力確保陳水扁獲最好醫療照顧，早日恢復健康。
前總統陳水扁上週五出席凱達格蘭基金會12週年募款餐會，在場支持者高喊「大赦」！「特赦」！台南市長賴清德今天下午受訪表示，在過去時代，天子犯法與庶民同罪，民主時代的總統更應如此，但即便是總統，也應享受跟庶民一樣的公平審判，但這過程中，陳水扁並未受到公平的審判，包括特偵組辦案方式、換法官等事件。
賴清德表示，陳水扁本身已被關了6年，加上身體也有問題，在這情況下，特赦陳水扁應該是可以考慮的。當然也有些人反對，認為應該無罪，因為審判不公，程序不公而無法得到一個公正的結果，這也不無道理，但陳水扁已被關了6年，現在也不可能再回復到過去。
前副總統呂秀蓮昨透過「東方瑞士．美麗島 和平中立．新台灣」的臉書專頁影片表示，很多民進黨支持者覺得蔡英文「不夠意思」，她奉勸蔡總統，本於職權，依據「特赦法」第6條，「總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議」的規定，交代閣揆林全限期研議大赦或特赦，再由蔡做出一個合情合法的處理，「就算研究後發現不行也要對外說明」。
呂秀蓮也提醒蔡英文，此案已引起很多支持者不滿，若蔡英文不正視並且妥善處理，對蔡政府的民調將愈不利。
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