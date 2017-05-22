選2018台中市長？ 江啟臣：坐轎或抬轎都不逃避
2017-05-22 16:59
〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長選舉將至，各縣市參選名單備受外界關注，國民黨籍立委江啟臣今日表態將參選台中市長，強調「不管坐轎或抬轎都不會逃避」。
根據《風傳媒》報導，江啟臣今日指出，不管是國民黨在台中的議員、立委、或前立委，都有責任在2018為國民黨重新拿回執政權，這也是身為團隊的一份子，不管是坐轎或抬轎都不會逃避的事。隨後江啟臣被問到，為何在國民黨主席選後才表態？他回應，沒有刻意選時間，主要是期待國民黨能進入狀態。
至於比較想要「坐轎」還是「抬轎」？江啟臣指出，要看整個團隊如何設計「勝選方程式」，其中可能會有很多變數，強調應該由黨主席吳敦義來規劃。
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