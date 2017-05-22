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已被關6年了 賴清德籲政府特赦阿扁

賴清德（右）出席在安平的一場簽約活動後受訪表示，阿扁已被關了6年，加上身體也有問題，在這情況下，特赦陳水扁應該是可以考慮的。（記者蔡文居攝）

2017-05-22  16:18

〔記者蔡文居／台南報導〕前總統陳水扁保外就醫迄今，外界呼籲特赦的聲音不曾中斷過，台南市長賴清德今天下午出席在安平的1場簽約活動後受訪表示，在過去時代，天子犯法與庶民同罪，民主時代的總統更應如此，但即便是總統，也應享受跟庶民一樣的公平審判，但這過程中，陳水扁並未受到公平的審判，包括特偵組辦案方式、換法官等事件。

他表示，陳水扁本身已被關了6年，加上身體也有問題，在這情況下，特赦陳水扁應該是可以考慮的。

他說，當然也有些人反對，認為應該無罪，因為審判不公，程序不公而無法得到一個公正的結果，這也不無道理，但陳水扁已被關了6年，現在也不可能再回復到過去。

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