黨內逼提前交接 洪秀柱：不能不負責任

國民黨主席洪秀柱參觀新一代設計展，受訪時表明會做滿任期。（記者林正堃攝）

2017-05-22 16:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，新舊任黨主席交接期長達3個多月，對於黨內傳出要提前交接的聲音，國民黨主席洪秀柱今表示，一切照制度、規定走，該做的事情要完成，不能不負責任。

洪秀柱今前往參觀設計展，對於選後的下一步，她受訪表示，先把「這步」工作做好，還有很多事情要做，其他別想太多，而對於是否將籌組基金會？洪秀柱則低調地說，等未來再說；但她也埋下伏筆，強調支持的朋友很多，「這股氣不能散的」。

對於黨內傳出提前交接的聲音，洪秀柱強調，還有沒有完成的工作要做，當初蔡總統當選總統，前總統馬英九也到去年520才卸任，一切照制度、規定走，該做的事情要完成，不能不負責任，「原則上，8月就是任期到的時候了」。

洪秀柱也指出，會有很多對口移交的工作會先行作業，當選黨主席的前副總統吳敦義對黨團事務也非常關心，他會多做指示，立法院臨時會的攻防不會有問題。

洪秀柱也對放話出走的支持者喊話，她呼籲，黨內選舉選完就過去了，支持者心情應沉澱下來，「存在才有價值，存在才能改變」，若希望國民黨能做改變，就不要離開國民黨。

至於人頭黨員爭議，洪秀柱說，過去就過去了，不要談太多，如果這次選舉中有缺失的，未來可在黨的選舉辦法、制度上，做更周延的規畫。

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