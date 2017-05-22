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台美潛艦合作碰壁？ 台船：美方非唯一選項

台船方面今出面表示，潛艦國造與美方合作進展停滯，但美方並非唯一選項，仍有許多替代方案。（資料照，記者張忠義攝）

2017-05-22  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上任後啟動潛艦國造計畫，不過台船方面今出面表示，潛艦國造與美方合作進展停滯，美方並非唯一選項，仍有許多替代方案，不影響整體造艦速度。

根據《中央社》報導，台船表示，去年底在潛艦國造計畫得標後，就積極展開造艦相關計畫，包括和美方洽談等合作案，不過去年底因前美國總統歐巴馬卸任，與美合作計畫擱置，美方表示一切軍購及技術合作計畫要等川普上任後才會再度啟動，但川普上任後卻疑似因為「川習會」影響而再度擱置，停滯至今。

至於和美方哪一家廠商合作，台船則不願意透露，表示潛艦國造涉外合作對象有許多替代方案，沒有優先問題，只要條件適合同時可配合，就可以合作，目前造艦計畫仍持續進行，不至於影響整體造艦進度。

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