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中國函告各國阻我參與WHA 府：無法認同也不會接受

2017-05-22  16:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣未受邀參加今年世界衛生大會（WHA），中國日前致函常駐日內瓦各國代表團，稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次於瑞士日內瓦舉行的第七十屆世界衛生大會。對此，總統府表示，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國下的一省，對中國作法，無法認同也不會接受。

總統府發言人黃重諺今天表示，對於中國大陸當局致函干擾台灣參與WHA，總統府的立場是「中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省。」對於中國大陸當局持續以各種政治理由排除2300萬台灣人於國際健康體系之外，政府無法認同也不會接受，如此不正當做法將失去國際社會支持，也會引起全體台灣人極度反感。

黃重諺強調，健康是普世人權，衛生防疫不該有國界，世界衛生組織（WHO）是世界的WHO，關切與服務是全體人類健康，而不是特定國家政治立場，身為國際社會一份子，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，理應被一視同仁，沒有被排除在外的理由，這個道理不辯自明。

黃重諺表示，台灣不僅堅定參與和貢獻國際社會決心，政府也正積極努力並持續推展深化和各國相關部門合作關係，確保國人健康權益。

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  • 中國日前致函各國常駐日內瓦代表團，內容聲稱「中國政府決定『中國台灣省』不應參加這次於瑞士日內瓦舉行之第七十屆世界衛生大會」。（資料照，特派記者呂伊萱翻攝）

    中國日前致函各國常駐日內瓦代表團，內容聲稱「中國政府決定『中國台灣省』不應參加這次於瑞士日內瓦舉行之第七十屆世界衛生大會」。（資料照，特派記者呂伊萱翻攝）

  • 總統府發言人黃重諺表示，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省，對中國作法，無法認同也不會接受。（記者鍾麗華攝）

    總統府發言人黃重諺表示，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省，對中國作法，無法認同也不會接受。（記者鍾麗華攝）

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