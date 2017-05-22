不准台灣省參加WHA？ 府方：台灣不是中共的一省

世界衛生大會（WHA）今天開幕，台灣卻因中共打壓而無法與會。（記者呂伊萱攝）

2017-05-22 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕本屆世界衛生大會（WHA），台灣因中國打壓無緣與會，中國甚至致函給常駐日內瓦各國代表團，聲稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次大會，對此總統府強硬回應：「中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省。」

綜合媒體報導，中國日前致函各國常駐日內瓦代表團，內容聲稱「中國政府決定『中國台灣省』不應參加這次於瑞士日內瓦舉行之第七十屆世界衛生大會。」總統府發言人黃重諺今（22日）強烈聲明，強調府方立場「中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省。」

黃重諺說，我國政府無法認同也不會接受，中國當局以各種政治理由排除2300萬台灣人於國際健康體系之外，痛批中國作法將失去國際社會支持，同時使全體台灣人極度反感。

黃重諺向國際社會喊話，衛生防疫不該有國界，世界衛生組織應關切與服務是全體人類健康，而不是特定國家政治立場，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，不該被排除在外。