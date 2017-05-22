中國稱不讓「台灣省」參加WHA 陸委會批混淆國際視聽

2017-05-22 15:56

〔記者林良昇／台北報導〕台灣因中國打壓無緣參加本屆世界衛生大會（WHA），在大會開始前夕，中國致函常駐日內瓦各國代表團，聲稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次世衛大會，陸委會表示，我政府從未接受中國主張的「一中」原則，中國是昧於事實、混淆國際視聽。

陸委會表示，台灣過去以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），是基於我政府與民間多年來共同努力、國際社會對台灣醫療衛生實力及全球防疫貢獻的肯定與支持，並非中國大陸所宣稱是基於「一中」原則，陸方說法昧於事實、混淆國際視聽。

陸委會強調，我政府從未接受中國大陸主張之「一中」原則，對於其施壓各國及世界衛生組織（WHO）阻撓台灣參與今年WHA、以「中國台灣省」矮化我主權地位，及違反新聞自由阻擋我記者進入WHA採訪的作法，陸委會再次表達強烈的抗議與不滿。

陸委會指出，中華民國是主權國家，中國必須面對現實。只有台灣的政府才能為2300萬台灣人民的健康負起責任。北京方面以政治理由排除台灣參與，不但違反WHO憲章，也剝奪台灣人民的基本權利。中國大陸打壓我政府達其政治目的是不可能成功的。呼籲中國大陸要嚴肅省思，停止對台負面作為，如一再無視台灣人民參與國際社會的權益，只會使兩岸關係漸行漸遠。