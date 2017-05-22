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官員點名議員說讓售案！ 高市議員開心答詢

高市議員李喬如（起身）與簡煥宗（李喬如旁）被官員點名說明讓售案（記者王榮祥攝）

2017-05-22  16:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕市議會通常是議員點名官員答詢，今天高市議會卻出現「官員請議員說明」的罕見情況﹗被點名的兩位議員卻很樂意發言，因為是要幫民眾權益發聲，讓民眾有個完整的家。

高市議會下午進行二、三讀會議，討論到旗津區某件市有地讓售案（中洲三路），財政局長簡振澄答詢時，突然建議可請在地議員補充說明﹔主席議事的議長康裕成略感錯愕，笑說很少聽見要議員答詢的情況﹗

但該選區議員李喬如、簡煥宗卻很樂意「回答官員」，兩人說明，該土地為市有地，但住戶卻是從日本時代就住在這裡，只是國民政府來台後，不知為何土地就變成公有，住戶只是單純想要購地，有個完整的家。

李喬如事後找簡振澄問，官員要議員答詢﹖我以後薪水怎麼領得下去。

高市財政局長簡振澄（白衣）事後趕緊找議員說明，議員笑說再被點名答詢、恐怕領不到薪水（記者王榮祥攝）

為了旗津區一件市有地讓售案，高市議會出現罕見的官員點名議員答詢情況（記者王榮祥攝）

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