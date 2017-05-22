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國防部偷拆嘉禾新村 柯：該罰錢就罰錢

2017-05-22  15:11

〔記者張議晨／台北報導〕北市「嘉禾新村」是傳統聯勤眷村，市長柯文哲原允諾全區保留，未料上任後，僅指定其中三棟作為歷史建物，其他的建物則面臨遭拆除的命運。不過，文資團體發現，國防部已「偷拆一大塊」，遠超過都發局核可範圍。對此，柯文哲說，有詢問都發局，若建築師認為他們（指國防部）多拆一點，那就照罰錢，不要再錯下去。

都發局去年核可國防部申請「嘉禾新村」南區的拆除執照，軍方並在去年十二月開始施工拆除。

但文資團體好勁稻工作室發現，國防部「偷拆一大塊」，包括永春街131巷14至18號（小圓環）、永春街153巷7弄北端、永春街131巷中後端與永春街153巷9之1號，共4個區域，超過都發局核可的範圍，痛批都發局沒有善盡監督的責任。

柯文哲說，當時全區保留是我們的期望，但當地里長則希望全區拆掉，所以後來有掛拆除執照，雖然只有一部份，但若建築師都認為多拆了，該罰錢就罰錢，不要再錯下去。

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  • 台北市長柯文哲今下午出席模範生表揚大會，會前接受媒體訪問。（記者張議晨攝）

    台北市長柯文哲今下午出席模範生表揚大會，會前接受媒體訪問。（記者張議晨攝）

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