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金管會以「法規有問題」護何壽川 黃國昌批：超級離譜

2017-05-22  15:48

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今早追問金管會銀行局官員，關於永豐金董事長何壽川違法兼任YFY Global董事長一事，官員竟以「金管會自己訂的法規有問題」來袒護，讓黃國昌怒批「超級離譜」。

黃國昌在臉書PO文指出：「就何壽川違法兼任YFY Global董事長的部分，官員持續對何壽川語多袒護。袒護到連『金管會自己訂的法規有問題』這種超級離譜的話都講得出來。明明YFY Global只有何壽川一名董事，金管會還是附和何的脫詞，說他只是『董事』、不是『董事長』。我出示YFY Global的董事會議事錄，不僅只有何壽川『一人出席、一人決議』，上面更明明寫著『授權董事長』的白紙黑字。何壽川不是董事長，誰是董事長？結果，金管會竟然連『那他可以說是筆誤』這種話都掰得出來？」

黃國昌痛批，「有這樣的金管會，難怪違法亂紀的金控大老闆可以如此囂張」，並且呼籲金管會，「重拾責任及專業，不要被大財團當成細漢仔」。

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  • 黃國昌認為何壽川違法兼任YFY Global董事長，並且怒轟護航的金管會。（資料照，記者王孟倫攝）

    黃國昌認為何壽川違法兼任YFY Global董事長，並且怒轟護航的金管會。（資料照，記者王孟倫攝）

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