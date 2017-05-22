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怕不怕吳敦義 柯神回：怕有什麼用

2017-05-22  15:08

〔記者張議晨／台北報導〕台北市長柯文哲今上午赴議會專案報告，面對國民黨籍市議員厲耿桂芳質詢，談到吳敦義得到過半票數成為新任國民黨黨主席，市長會不會怕？柯文哲回應「不會」。今下午柯出席模範生表揚大會時，再被問到此事，柯則打哈哈笑回，「不要每天不同人都問同樣問題」，媒體追問柯會不會怕吳敦義，柯則回「怕有什麼用，做好自己的事就好」。

厲耿桂芳今上午直指吳敦義，前天高票當選黨主席是因為老百姓要讓民進黨害怕。吳敦義今也表示，2018年選舉應提早佈局，重中之重是雙北。

對此，柯文哲說，北市本來就是首都，不管哪一黨都一樣，雙北對誰來說都是重中之重。但對我來說，「就是深呼吸、放輕鬆，繼續往前走」。媒體追問柯準備好了嗎？柯則笑回「隨時都準備好了」，但隨後又補充，「永遠都沒有準備好的一天，就是很認真過好每一天」。

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  • 台北市長柯文哲今下午出席模範生表揚大會，會前接受媒體訪問。（記者張議晨攝）

    台北市長柯文哲今下午出席模範生表揚大會，會前接受媒體訪問。（記者張議晨攝）

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