加班上限將提高？ 苗博雅嗆綠委：7天假還來啦！

苗博雅不滿由綠委們提案的一例一休修正草案。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-22 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路以來引起許多爭議，勞資雙方認為新制缺乏彈性的聲音不斷。為此，多位民進黨籍立委今日提案修法，希望改善現況，不過，社民黨發言人苗博雅，對於綠委們提案中擬提高加班工時的修正表示不滿。

綠委何欣純針對提案解釋時指出，許多產業都有淡旺季的問題，每月46時的加班上限缺乏彈性。因此在草案中，以3個月為期、勻支總加班時數，但每月仍不得超過54小時。

苗博雅為此在臉書上怒批：「一例一休才上路不到半年，就有執政黨立委提案開倒車。當初執政黨說一例一休有多棒，砍七天假換一例一休是對勞工好，講得天花亂墜，立委在立法院護航快速闖關。這些委員還記得嗎？勞工一例一休加班費還沒領到，立委就要提案砍掉。現在每月加班上限46小時，立委提案可彈性加到54小時。」

此外，苗博雅怒嗆：「一例一休當初被質疑看得到吃不到，是騙勞工砍七天假的騙局。現在委員們直接讓你連看都看不到。執政黨的勞動政策目標是詐騙勞工嗎？七天假還來啦！」