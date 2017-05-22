改革陣痛 蔡英文：有一天回頭看一切都值得
蔡總統今天表示，所謂「改革」，就是要改掉長久以來的問題，儘管外界有很多不同的聲音，「有一天回頭看，會知道一切都是值得的」。（資料照，總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是520後，第一個上班日，蔡英文總統今天上午接見「泰國台灣會館回國訪問團」，蔡總統致詞時表示，新政府上任已滿一週年，這段時間以來，政府試圖要做很多事情，都是為了改革台灣長期存在的問題，也因為這些問題積重已久、難度甚高，所以每件改革的開始難免有反對聲音、社會難免紛擾。這就是陣痛期，是改革必經的階段。
蔡英文強調，所謂「改革」，就是要改掉長久以來的問題，不可能在一年之內全部完成，也無法速戰速決。我們的方向與目標都很清楚，必須耐心處理、穩穩地處理，儘管外界有很多不同的聲音，「有一天回頭看，會知道一切都是值得的」。
蔡總統指出，例如年金改革，經過一年以後，現在已經進入最後階段，相信不久後應該會完成立法程序，「這是累積了數十年的問題，我們一年就完成」。
蔡英文說，還有許多事情正在進行中，要完成這些事情，必須先完備相關法律配套，比如在2025年達成非核家園的目標，除改良傳統火力發電外，就是要推動再生能源，包括太陽能及風能。因為看到政府有堅定的決心，外資投資台灣風能的金額目前已近新台幣一兆元；於此同時，政府也修正了長期未修的《電業法》，讓再生能源產業有發展的機會。
蔡總統再以「長照2.0」為例表示，台灣人口日益老化，老人照顧對家庭的負擔非常大，推行這項政策工程浩大，必須修法以開闢財源，同時也須思考如何與現行台灣優良的醫療系統結合，真正保障國人健康。
另外，政府也提出「前瞻基礎建設計畫」，台灣的基礎建設，相對於很多國家來說是比較落後的，必須仰賴政府投入公共建設來帶動國家的發展，這是為了國家未來，一定要做的事情。蔡英文強調，我們有信心，「現在所做的每一件事情都是為了未來子孫、為了台灣的發展」。
她指出，目前世界經濟景氣已趨復甦，台灣因為政策性的導引，使經濟正在穩步往上走，多項改革議題也會堅持往前進行，但是，都需要時間來完成。改革的腳步，「我們會堅持」，也期盼在座泰國僑界領袖未來能繼續支持政府，讓各項政策推動更加順利。
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